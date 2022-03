Muface trasladará en 2023 sus oficinas de Valladolid

R. Travesí / ICAL

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, más conocida como Muface, trasladará en 2023 sus oficinas de atención al público de Valladolid de la calle Dos de Mayo, en el Pasaje de la Marquesina, al Paseo Hospital Militar con el objetivo de garantizar la accesibilidad de las oficinas. La mudanza obligará a una adecuación de los locales de Hospital Militar, que hasta hace unos años ocupaba la Gerencia Territorial de Justicia y mucho antes la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que supondrá un desembolso de más de 200.000 euros.

Muface ocupa, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, las oficinas de La Marquesina desde 1982. Es un local en régimen de propiedad, por lo que la mudanza no responde al ahorro económico del alquiler de unas instituciones si no que se busca mejorar la accesibilidad de las oficinas, tanto para los mutualistas como los propios trabajadores. No en vano, las dependencias actuales están en una entreplanta, donde ocupan 287 metros cuadrados, mientras que las futuras en el Paseo Hospital Militar, 4-6 se sitúan a pie de calle, además de contar con una superficie mayor de 360 metros. De esta manera, el organismo estatal estará junto al Juzgado y la Fiscalía de Menores.

En la actualidad, la plantilla de la delegación de Valladolid -que está dirigida por Isabel Fábregas- cuenta con once trabajadores y los funcionarios adscritos que disfrutan de los servicios de Muface en la provincia son 20.030, entre los 14.191 titulares y otros 5.839 beneficiarios.

Muface, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. Su razón de ser, como administración y servicio público, es garantizar la salud y el bienestar de sus mutualistas y personas beneficiarias. A nivel nacional, gestiona un potente conjunto de prestaciones para la protección de su colectivo, constituido por unas 1,5 millones de personas.

La previsión que maneja la Subdelegación del Gobierno es que el traslado se efectúe a lo largo de 2023, una vez que concluyan las obras de mejora y acondicionamiento del local de Hospital Militar. La fecha de licitación de la reforma para la adecuación de las oficinas será en mayo próximo, momento en que las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas económicas para que, a continuación, el Estado proceda a la adjudicación de la obra.

