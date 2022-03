El Basquet Girona de Marc Gasol pone a prueba al UEMC Real Valladolid

Un día antes de que el UEMC Real Valladolid Baloncesto reciba al Bàsquet Girona (sábado, 20.00), Roberto González compareció en rueda de prensa para analizar las claves del partido y el estado del cuadro blanquivioleta.

“Nos enfrentamos al Girona y recibimos a Marc Gasol, el mejor jugador de la liga, pero está acompañado de un gran equipo y muy buenos jugadores. Sabat, Franch, Urtasun, Fjellerup… son un buen grupo y están logrando resultados, pero nosotros vamos a ponerlo todo para competir e intentar ganar, como siempre”, comentó el técnico.

“No es fácil parar a Marc porque no es lo que hace, sino lo que hace hacer a los demás. Es un gran pasador, tiene una lectura del juego increíble y es Marc Gasol. El partido no tiene nada que ver con el de la ida. La llegada de Marc, además de Urtasun y Fjellerup, ha puesto a todos en su sitio, los estabilizó y dio confianza. Los resultados les acompañan y han ido adquiriendo jugadores, lo que les da un nivel más alto”, admitió.

Asimismo, Pisuerga presentará una gran entrada y se vivirá un buen ambiente en las gradas. “Me parece bien que la gente venga a ver a Marc Gasol, pero que nos apoye a nosotros. Necesitamos cada partido porque es una liga muy competida y todos cuestan muchísimo para ganarlos. Es un encuentro importante”.

Finalmente, el técnico del UEMC Real Valladolid Baloncesto fue preguntado por varios nombres propios blanquivioleta y sobre los árbitros. “Davis Geks ha estado con fiebre y varios días sin entrenar. Lo hemos ido pasando de unos a otros y esperamos que pueda estar bien para el partido. Justin Raffington está teniendo muy buena actitud, como todo el equipo durante toda la temporada. Dominic Gilbert se está adaptando al equipo y el resto, a él. Está trabajando mucho y, como hemos dicho, es una pieza que nos va a ayudar. Nunca he hablado de los árbitros y no lo voy a hacer ahora. No ayuda y no vale de nada”, concluyó.

