El Caja Rural Aula Valladolid se busca a sí mismo ante Bera Bera

No hay descanso. Tras la dura derrota en Elche, el Caja Rural Aula Valladolid piensa ya en el partido del sábado ante el Súper Amara Bera Bera (19:00 horas, Huerta del Rey). Las vallisoletanas apenas tienen tiempo para preparar un encuentro fundamental para sus aspiraciones en esta Liga Guerreras Iberdrola. Y enfrente estará, nada más y nada menos, que el todopoderoso líder de la Liga Guerreras Iberdrola.

“No hemos jugado bien en Elche, donde no fuimos capaces de tener opciones de ganar. Fallamos muchos lanzamientos y no estuvimos en ningún momento dentro del partido. Para nosotros era muy importante este partido porque ahora estamos obligados a ganar todos los encuentros que nos quedan, empezando por el del sábado. Pero sabemos que va a ser realmente complicado”, ha reflexionado un Miguel Ángel Peñas preocupado por el rendimiento del equipo en los últimos partidos.

“No tenemos mucho margen para preparar el partido contra el Bera Bera del sábado. Son el líder de la clasificación y además saben que no pueden fallar porque Gijón está muy cerca. Aquí ya perdieron una liga y van a venir con la mentalidad muy clara. Lo que me gustaría es que fuéramos nosotros mismos, que impusiéramos nuestro juego. Tenemos que apelar a Huerta del Rey y a nuestra mejoría en casa”, ha asegurado el técnico vallisoletano.

El Caja Rural Aula Valladolid es consciente de la importancia que tiene este encuentro y de la difícil que será conseguir la victoria. “Ellos tienen jugadoras de altísimo nivel. Es muy complicado encontrar un punto débil porque son un equipazo que además tiene siete jugadoras que llevan jugando juntas muchos años. Eso es un plus añadido. Sabemos que tenemos que hacer un partido perfecto para sacar algo positivo”. Con estas palabras ha cerrado Miguel Ángel Peñas su comparecencia para el importante partido de este sábado.

Y la importancia del choque va más allá de la pista. El Caja Rural Aula Valladolid ha querido implicarse directamente en el apoyo internacional a Ucrania y por eso ha puesto en marcha una iniciativa para recaudar dinero en este encuentro. El equipo blanquiazul cuenta con el apoyo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y donará toda la recaudación a UNICEF, que está trabajando sobre el terreno para hacer llegar la ayuda a los niños y familias vulnerables. La intensificación de las hostilidades en Ucrania representa una amenaza inmediata para la vida y el bienestar de los 7,5 millones de niños y niñas del país. ¡La situación de los niños atrapados en el conflicto empeora a cada minuto!

El Caja Rural Aula Valladolid ha decidido poner sus habituales papeletas para la rifa de día de partido a 2 euros y donar íntegramente toda la recaudación. Así que, si quieres apoyar esta iniciativa para enviar ayuda a Ucrania, ven al Caja Rural Aula Valladolid – Super Amara Bera Bera, compra tus papeletas para el sorteo y muestra tu solidaridad con el pueblo ucraniano. Si no puedes venir al partido, el club te da la oportunidad de donar a través de la web: www.bmaula.es

