La exclusión financiera de los mayores de Castilla y León, a debate

La delegación autonómica de ADICAE en Castilla y León organizará un debate mañana jueves 10 de marzo para analizar la exclusión financiera de los mayores y de los pueblos en Castilla y León. Lo hará en su sede, calle General Ruiz, 2 (Pasaje de la Marquesina, Local 12), y donde se sumarán las opiniones de gran parte de los jubilados/as de Valladolid en boca del portavoz de la Coordinadora por la Defensa de las Pensiones Públicas de Valladolid, Jesús Isabel, y la experiencia a este respecto que la Asociación Vecinal Rondilla nos transmitirá a través de un representante de la misma. Comenzará a las 18:30 y se puede presenciar tanto presencialmente como vía on line.

"La exclusión financiera a las personas mayores está siendo un elemento de imperiosa actualidad y que pone de relieve la vergonzosa actuación de los bancos hacia sus clientes y, en especial, hacia los más vulnerables. Por este punto, y porque la población en nuestra comunidad es esencialmente mayor, y muchas de esas personas mayores, además, viven en zonas rurales, no podíamos dejar de afrontar este debate", explican desde Adicae.

La postura que defenderá ADICAE en este debate, en boca del secretario de la Junta Directiva autonómica, será la de que el protocolo firmado recientemente por la patronal bancaria no deja de ser otra cosa que un lavado de imagen de las propias entidades, que ni asegura los servicios a largo plazo, ni obliga a las entidades a dar un trato justo no sólo a los más mayores, sino a todos los consumidores y que tiene lagunas o generalidades que no auguran nada positivo a futuro y que suponen, más bien, una suerte de "cláusulas de escape" para incumplir los principios que allí se establecen cuando se considere necesario.

