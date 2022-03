Puente pide a los comerciantes "datos científicos y no impresiones" para cambiar la Zona de Bajas Emisiones

Abiertos al diálogo, pero con matices. Así se ha mostrado hoy el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, durante la visita a las obras de conexión del carril bici de Puente Duero y el Pinar de Antequera, en la que ha valorado la reunión mantenida hoy con las asociaciones de comerciantes -Avadeco y Fecosva- sobre la Zona de Bajas Emisiones aprobada por el equipo de Gobierno en el Pleno municipal de la semana pasada.

El regidor ha explicado que está abierto a reunirse más veces y conversar. Pero siempre “con información y con racionalidad más allá de las impresiones”. “En estos temas hay que manejar datos y son tranquilizadores porque las Zona de Bajas Emisiones es una obligación legal y algo que redundará en la mejora de la movilidad y la contaminación”, ha añadido.

Asimismo, ha desvelado que las reuniones seguirán porque “tenemos una magnífica relación con las asociaciones de comerciantes y la CEOE” y mantendrán el diálogo “para buscar soluciones y matices dentro de esa iniciativa que tiene como horizonte diciembre de 2023”. De hecho, las asociaciones ya le han anunciado que “harán alegaciones que vamos a estudiar y nosotros les daremos más información”.

Será a través de las herramientas de las que disponen o las simulaciones realizadas “para que tengan las ideas más claras”. No con el fin de reducir la ZBE o ampliar los plazos sino para “estudiar todo lo que nos planteen, pero siempre desde los datos y premisas científicas, no impresiones”. Es decir, el regidor ha destacado que no le valen frases como “tengo la impresión de que, sino que todo debe tener un estudio detrás”.

Diferentes estudios técnicos

Porque según Puente, la zona que se plantea por parte del Ayuntamiento, “tiene estudios detrás, partimos de informes, simulaciones hechas con herramientas informáticas de las que disponemos y análisis científicos”. A todo ello ha considerado que “no se les pueden contraponer impresiones”.

En ese sentido ha subrayado que “la dimensión de la ZBE no es un capricho, tanto los técnicos de Medio Ambiente como los de Movilidad es lo que han considerado como más eficiente, no solo para reducir la contaminación, sino para mejorar la movilidad en la zona centro de la ciudad”.

Eso sí, en el caso de que “alguien nos traiga otra propuesta con datos y con una base científica que nos permita llegar a conclusiones distintas, por supuesto que las vamos a atender”.

