El Caja Rural CPLV se deja el liderato en Canarias

El Caja Rural CPLV cedió su liderato de la Liga Elite al perder este sábado ante el Molina Sport (5-4) en el Polideportivo Carlos García San Román de Las Palmas en un encuentro marcado por el acierto en las superioridades, en las que los locales estuvieron más finos. A los vallisoletanos no se le da bien la pista canaria y a pesar de rozar el empate con un palo a 10 segundos del final, cae a la segunda plaza liguera.

El partido comenzó con la intensidad que se esperaba. Con Molina presionando y buscando la velocidad y el Caja Rural CPLV aguantando de primeras y tratando de controlar el disco. Los cinco primeros minutos dieron paso a las primeras expulsiones, dos consecutivas para el conjunto canario. A pesar de tener un par de jugadores más en la pista, el cuadro vallisoletano no pudo adelantarse. Y eso que tuvo ocasiones suficientes, como un disparo al palo de Mario Díez y tres buenas acciones de Dani Díez, que paró el portero finlandés Vili-Valeri Virta.

Los power play son clave en este tipo de partidos y los vallisoletanos lo saben. A pesar de no marcar, ese inicio hizo que el CPLV se empezase a encontrar a gusto. Con todo, con el Molina no te puedes relajar. Una pérdida, tras dos buenas paradas de Javi Tordera, le dejó el disco a un Charles Baldwin que no suele fallar. La maniobra de Tordera evitó el gol y el disco dio en el palo. Empate en eso también en el ecuador de la primera parte. Pero la recta final trajo malas noticias para los de Olmo Ercilla. A cinco del descanso, Baldwin cazó un disco de espaldas a portería y con un rápido movimiento cruzó su disparo abriendo el marcador. Un minuto y medio después, y en la primera superioridad para los canarios, de nuevo Baldwin encontraba el gol de un fuerte lanzamiento (2-0). Pudo ser peor en una segunda inferioridad, que defendieron muy bien los pucelanos. Y a pesar de una llegada buena de Carlos Cabrera, que tapó el portero local, y de un mano a mano de Mario Díez al intermedio se llegó con desventaja.

Segunda parte

La segunda parte comenzó con uno más sobre la pista para el Caja Rural CPLV. De nuevo sin encontrar el gol. Y en dos acciones, de jugar con uno más se pasó a hacerlo con dos menos, una ventaja que el Molina no desaprovechó, anotando por medio del polaco Jan Andrysek. Con 3-0, los vallisoletanos reaccionaron, al acertar en una nueva acción con uno más, con un medido pase de Marcos Pérez que Carlos Cabrera introdujo en la portería. Lanzándose a por el segundo, el Molina tuvo fortuna con su cuarto, en un tiro de Edu Cabalín que tocó Andreu Tomás. Quedaban 18 minutos. Y el CPLV no bajó los brazos. Siguió buscándolo y logró su segundo, por medio de Marcos Pérez; y el tercero, de raza, de Carlos Cabrera a cerca de 6 minutos del final. El Caja Rural se lanzó a por todo a por el empate descuidando la defensa y topándose con el quinto de los canarios, de nuevo de Baldwin, en una contra. Pero los vallisoletanos no se rindieron, hicieron el 5-4, con portero-jugador, por medio de Dani Díez desde el medio del campo y tuvieron el empate a 10 segundos del final, pero el tiro de Olmo Ercilla acabó en el palo.

