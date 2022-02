Antonio Largo: "Podemos hablar de eficacia porque los hechos son los que nos avalan"

Antonio largo, candidato a rector de la Universidad de Valladolid, ha oficializado su candidatura en una rueda de prensa en la que ha remarcado que es la “primera vez que un rector se pone ante la comunidad universitaria a rendir cuentas”.

Tras afirmar que la “transparencia es su bandera” ha recalcado que lo importante son “los hechos no las palabras”. Largo ha presumido de haber cumplido 156 de las 206 acciones del programa gobierno con el que se presentó en 2018, lo que supone un 76% de eficacia. A esto habría que añadir un 17% más correspondiente a los planes actualmente en ejecución, lo que supone el “93% del programa que la comunidad universitaria votó mayoritariamente” hace 4 años.

Consecuencias de la Pandemia

La emergencia sanitaria ha llevado a la UVA a desarrollar otras 572 actuaciones, el propio Largo ha destacado gracias a esta labor “superan una situación nunca vista en la Universidad de Valladolid” incidiendo en la responsabilidad mostrada para “mejorar la oferta educativa en pandemia con el máximo grado de presencialidad dentro limites sanitarios”

En este sentido, el actual rector ha resaltado que anhela “tener un mandato libre de Covid-19” para desarrollar “mis ideas juntamente con mi equipo”.

Momento para la consolidación

Antonio Largo ha lamentado lo que sus propias palabras suponen una "anomalía en referencia a la dificultad que entraña ser reelegido rector, algo que no ocurre desde hace tiempo, por ello espera que la comunidad universitaria les otorgue su confianza ya que es el momento de dar un paso al frente y consolidar el cambio de hace 4 años.

El candidato a rector ha querido hacer hincapié en su “gestión limpia y eficaz”, insistiendo en un “conjunto de propuestas que son un proyecto futuro ilusionante y prometedor para la UVA”. Además, se ha mostrado confiado en modelo de gobierno “ya conocido” y del que recalca es “inclusivo, transversal y participativo”. Un modelo que puede hablar de eficacia “porque los hechos son los que nos avalan”, ha señalado.

Antonio Largo, momentos antes de comenzar su rueda de prensa

Resto de candidaturas

Preguntado acerca de este asunto, Largo manifiesta la importancia de que a la Comunidad Universitaria se “le presenten ideas”, destacando que “debemos aprender los unos de los otros” y afirmando que él y su equipo afrontan los comicios con “optimismo” insistiendo en que “se planteen proyectos encima de la mesa, es enriquecedor”.

Por otro lado, el actual rector ha dejado claro que la candidatura de Helena Castán, secretaria general del propio Largo durante sus primeros dos años de mandato, “ni me preocupa, ni no me preocupa” ya que cuenta con “el aval del conocimiento y de la experiencia de los resultados en estos cuatro años”.

Logros de estos cuatro años y retos futuros

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por todo su equipo, Antonio Largo ha hecho balance de estos cuatro años en lo que se ha procedido entre otras cosas a la reforma de los estatutos que no ha dudado en calificar de “éxito colectivo, la aprobación de un plan de igualdad, que pone en relieve “el compromiso de la UVA con políticas de igualdad plena”, la mejora en distintos ránkings universitarios o la incorporación de 6 nuevos grados para conseguir “que los estudiantes de Castilla y León no tengan que irse fuera a estudiar”.

De cara a un posible nuevo mandato, el actual rector ha insistido en que “los estudiantes son el corazón de la universidad” subrayando medidas como la normalización de la vida estudiantil que “en cuanto las medidas sanitarias nos lo permitan eliminaremos las distancias de seguridad para tener el 100% de presencialidad”. Largo quiere que las prácticas extracurriculares sean “remuneradas”, que el “talento se quede en la UVA” por lo que esperan poder contratar al menos a “100 nuevos profesores doctores cada año” y, entre otras medidas, fomentar el diálogo y el acuerdo social.

