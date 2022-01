Reyes Maroto: "Pingüinos servirá de palanca para recuperar el ánimo, la economía y el empleo"

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, espera que el 2022 sea el año de la “reactivación” del turismo y pone en valor la concentración motera invernal ‘Pingüinos 2022’, que se celebra estos días en Valladolid, para asegurar que es un elemento de trabajo y satisfacción que servirá de “palanca” para recuperar el ánimo, la economía y el empleo.

Desfile de banderas en Pingüinos 2022

La titular de la cartera de Industria participó hoy en el desfile de banderas de esta concentración motera y recordó la importancia de este evento para la ciudad de Valladolid, que además celebra este 2022 su 40 aniversario. “Estamos todavía combatiendo la pandemia, pero vemos que, con seguridad, este tipo de encuentros se puede celebrar”, afirmó la ministra para subrayar que este tipo de eventos pueden ayudar a la ciudadanía a “recuperar el ánimo”. “Concentrar a la gente y darle esa esperanza de que vamos a superar la pandemia. El turismo no deja de ser un elemento que genera amistad y un ánimo entre todos nosotros”, añadió.

De esta forma explicó que espera que este nuevo año se consolide la recuperación del turismo y permita volver a disfrutar en 2023 de esta concentración “pionera y a la vanguardia de mejorar la calidad de nuestro modelo turístico, reforzando todo tipo de productos”.

Maroto valoró también como “únicas” las experiencias de Pingüinos, animando a todos aquellos que no conocen esta concentración a participar en ella, “con seguridad” . Durante su intervención quiso también felicitar a la organización del evento, y al Ayuntamiento por su apuesta, así como por conseguir que esta celebración se siga desarrollando.

A preguntas de los medios, la ministra reconoció que no es motera, pero tiene amigos y familiares que sí lo son, y añadió que no es necesario serlo para estar en Pingüinos. “Si Pingüinos se ha consolidado en Valladolid es porque hay esa afición dentro del castellano y leonés. Tiene que gustarte el motor, la familia, la unidad que supone”, afirmó, recordando que en este acto también se celebra a los que ya no están, con insignias para poner en valor a aquellos que hacen de su vida y las motos un proyecto. “Es mucho más que una concentración de motos, es fraternidad, amistad y disfrutar de productos”.

Por último, recordó el inicio, la próxima semana, de Fitur, en un año “de esperanza e ilusión” y sobre todo “refuerzo” de un sector tan importante como es el turismo.

Sigue los temas que te interesan