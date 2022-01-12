Valladolid 13-F ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN
Lista completa de candidaturas por Valladolid a las elecciones de Castilla y León
Las elecciones se acercan y los partidos han presentado sus listas para los comicios del 13-F12 enero, 2022 10:24
El próximo 13 de febrero los castellanos y leoneses estamos llamados a las urnas. Entre las papeletas que encontremos en los colegios electorales habrá muchas opciones. Hoy, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la lista completa de todos los candidatos por provincia y partido para las elecciones.
Estas son las listas completas de todos los partidos que se presentan a los comicios, por el orden en el que han aparecido publicadas en el Bocyl.
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE VALLADOLID
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)
1. ELISA PATRICIA GÓMEZ URBÁN
2. PEDRO LUIS GONZ ÁLEZ REGLERO
3. LAURA PELEGRINA CORTIJO
4. JOSE FRANCISCO MARTÍN MARTÍNEZ
5. MARIA ISABEL GONZALO RAMÍREZ
6. LUIS ANGEL FERNÁNDEZ BAYÓN
7. BEATRIZ FRAILE BAÑOS
8. LUIS MANUEL PASCUAL AYUELA
9. ANA ISABEL CASADO RIDRUEJO
10. JESÚS BAZÁN PUERTAS
11. ANA MARÍA FERNÁNDEZ LECHÓN
12. JOSE MARÍA PRADOS TOLEDANO
13. VIRGINIA LUENGO ABOIN
14. JORGE FÉLIX ALONSO DÍEZ
15. ISABEL DÍEZ AGUADO
Suplentes
1. DIEGO VALLEJO MARTÍNEZ
2. ALICIA VILLAR PÉREZ
3. LEANDRO JAVIER MARTÍN PUERTAS
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. HUGO GARCÍA SÁEZ
2. CLARA GONZÁLEZ MARTÍN
3. MARÍA HERNÁNDEZ GARCIA
4. ANTONIO ORTEGA GONZÁLEZ
5. EVA MARÍA LÓPEZ ASENJO
6. RODRIGO HERNÁNDEZ GARCÍA
7. EVA MARÍA VIÑA MUÑOZ
8. MARÍA ANGELES GIL VERA
9. JOSÉ ANTONIO ANTOLÍN ESTEPAR
10. MARÍA PILAR MARTÍN ARIAS
11. JUAN CARLOS VIÑA MUÑOZ
12. PILAR García ESPINOSA
13. MILAGROS BABÓN VALDIVIESO
14. JOSÉ MARIA VIÑA MUÑOZ
15. NEREA ARRIBAS RODRÍGUEZ
Suplentes
1. IVÁN SERRANO PÉREZ
2. MARÍA INMACULADA GARCÍA LAGUNA
3. ROBERTO VIÑA MUÑOZ
UNIÓN REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON (UNIÓN REGIONALISTA)
1. JOSÉ LUIS GARCIA CANCIO
2. VIRGINIA ROMAN PURAS
3. JOSÉ MARÍA SIGÜENZA PUERTAS
4. LORENA MORATINOS DELGADO
5. ELADIO IZQUIERDO CABALLERO
6. CAMELIA CEREZO DEL VILLAR
7. MIGUEL ANGEL PEREZ ANDRES
8. MARIA YOLANDA PEREZ LOPEZ
9. TOMAS FCO. ARCONADA VILLAR
10. SERGIO LOPEZ GOMEZ
11. FCO. JAVIER PECHARROMAN GIL
12. ANA BELEN FRUTOS VELASCO
13. MERCEDES BLANCO PASTOR
14. JOSE LUIS SANZ PEÑAS
15. JOSE MARIA GOMEZ GONZALEZ
Suplentes
1. DAVID FERNANDEZ ALAEZ
2. MARIA PILAR NAVARRO GOMEZ
3. JOSE MARIA ZUBIETA COLLADA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA
2. RAÚL DE LA HOZ QUINTANO
3. MARÍA PALOMA VALLEJO QUEVEDO
4. NOEMÍ ROJO SAHAGÚN
5. RAMIRO FELIPE RUIZ MEDRANO
6. PABLO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
7. MARÍA ANTONIA LÓPEZ SÁEZ DE SANTAMARIA
8. CARLOS BASILIO FERNANDEZ RODRÍGUEZ
9. JOSÉ ANTONIO OTERO PARRA
10. NOELIA GARCÍA GONZÁLEZ
11. MOISES SANTANA ALONSO
12. SONIA ALONSO VALENCIA
13. JAVIER IZQUIERDO GARCÍA
14. MARÍA BLANCA MARTÍN GONZÁLEZ
15. GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ
Suplentes
1. IRENE MUÑOZ VICENTE
2. MARÍA DE LAS MERCEDES MOTREL CABEZUDO
3. RAÚL GÓMEZ PINTADO
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
1. IGNACIO JAVIER DÍEZ ARAUZ
2. MARTA VILLAMUERA APARICIO
3. CARLOS GUERRA ESCUDERO
4. RAQUEL MOLINA GONZÁLEZ
5. DAVID NUÑEZ MUÑOZ
6. ANA MARÍA APARICIO GONZÁLEZ
7. JORGE ALONSO GARCÍA
8. MARÍA CARMEN CASTELLANOS SANCHEZ
9. ALEJANDRO MACHADO CORDERO
10. ALBA MARÍA DE LA VIUDA MARTÍN
11. JAVIER DOMINGO PEREZ
12. LUCÍA VITORES GARCÍA
13. DANIEL JESSER RAD HIND
14. OSCAR GONZÁLEZ VÍTORES
15. GUILLERMO MIGUEL PALACIOS HERRERO
Suplentes
1. JAIME SAIZ DE LA PEÑA
2. CARMEN LOZANO MARTÍN
3. JAVIER ALONSO GARCÍA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. FRANCISCO IGEA ARISQUETA
2. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RODRIGO
3. JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA
4. MARTA RECIO REGUERO
5. MARÍA DE LAS NIEVES CASTAÑO GARCÍA
6. LUIS MANUEL TORRES ALONSO
7. TOMÁS ÁLVAREZ TEJEDOR
8. JUAN CASADO LARA
9. MARÍA ADELA FERNÁNDEZ DE BURGOS
10. MARIA DEL ROSARIO GARCÍA BERRÓN
11. ANTONIO CALONGE VELÁZQUEZ
12. JESÚS ANTONIO DEL RÍO SANTANA
13. JAVIER HERRERO POZO
14. EVA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
15. VERÓNICA CASADO VICENTE
Suplentes
1. DAVID MACÍAS DOMINGUEZ
2. MARÍA TERESA GONZÁLEZ FORJAS
3. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA BUSTOS
POR ÁVILA (XAV)
1. JORGE GARCÍA GONZÁLEZ
2. ANA GARCÍA HERNÁNDEZ
3. DAVID JIMÉNEZ MARTÍN
4. SANDRA MARTÍN SÁNCHEZ
5. RUBÉN GARCÍA SÁEZ
6. SONIA MARÍA GARCÍA RODRÍGUEZ
7. LUIS MARTÍN SÁNCHEZ
8. MARÍA SOLEDAD MARTÍN LÓPEZ
9. RUBÉN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
10. LAURA GARCÍA LÓPEZ
11. VÍCTOR GONZALO JIMÉNEZ LÓPEZ
12. ÁNGELA MARTÍN BUENO
13. ANTONIO PÉREZ MORENO
14. MARÍA ALMUDENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
15. PABLO LÓPEZ SÁNCHEZ
Suplentes
1. MARÍA ISABEL MARTÍN JIMÉNEZ
2. CARLOS MUÑOZ GARCÍA
3. ANA BELÉN SÁNCHEZ GARCÍA
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
1. OSCAR SÁNCHEZ RICO
2. ÁLVARO TORÍO BARBADO
3. LUIS FRANCISCO AGÚNDEZ GÓMEZ
4. MARIA YOLANDA RODRÍGUEZ PÉREZ
5. RAQUEL BUILES CESTEROS
6. FRANCISCO JAVIER SANZ MÉNDEZ
7. DANIEL MIGUEL SEVILLANO
8. JORGE JAIME GALICIA LORENZO
9. MARIA FELICIDAD GOMEZ GARRIDO
10. MARÍA ROCIO SANCHEZ HORNEROS MIRANDA
11. FRANCISCO JAVIER DEL CAMPO VELASCO
12. JUAN MANUEL DE LA SERNA LORENZO
13. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ COMENDEZ
14. MARÍA CONCEPCIÓN SANZ SANZ
15. ISABEL GONZÁLEZ IZQUIERDO
Suplentes
1. ENRIQUE MERINO GONZÁLEZ
2. JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ
3. AMADA MARTÍNEZ MANOVEL
ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)
1. MARÍA CRISTINA BLANCO ROJO
2. JUAN GAY DOMENECH
3. ALEJANDRO ESTÉBANEZ LÁZARO
4. VANESA PÉREZ CONDE
5. ELENA VELASCO LORENZO
6. CONSUELO OÑATE DE MORA
7. NEMESIO BARROCAL MUÑUMER
8. ELOY MANRIQUE GARROTE
9. MARÍA TRINIDAD RIVERA DE LA CAL
10. SUSANA HERRERA CEA
11. MARÍA JESUS RODRÍGUEZ GARCÍA
12. DIEGO DOMÍGUEZ SASTRE
13. IVAN OYAGÜE RODRÍGUEZ
14. ESTHER BARROCAL RODRÍGUEZ
15. RAÚL TELLEZ GAY
Suplentes
1. MARÍA ANGELES RINCÓN BAJO
2. JUAN CARLOS PASTOR TURIEL
3. FERNANDO FERNÁNDEZ PALENZUELA
UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)
1. JUAN PABLO FERNÁNDEZ SANTOS (PODEMOS)
2. MARÍA SÁNCHEZ ESTEBAN (IZQUIERDA UNIDA)
3. ROBERTO VELASCO ZUÑIGA (PODEMOS)
4. ROSANA DE CASTRO BLANCO (IZQUIERDA UNIDA)
5. MARIA ALMUDENA VILLARREAL VIDAL (PODEMOS)
6. MARCOS DÍEZ PEÑAS (IZQUIERDA UNIDA)
7. ENRIQUE BENITO PEÑALVA (ALIANZA VERDE)
8. CLARA GONZÁLEZ VALCÁRCEL (IZQUIERDA UNIDA)
9. MARÍA TERESA BARTOLOMÉ RAMOS (PODEMOS)
10. ENRIQUE SEOANE MODROÑO (IZQUIERDA UNIDA)
11. RAFAEL REMESAL SERRANO (PODEMOS)
12. MARÍA ANGELES LÓPEZ CUADRADO (IZQUIERDA UNIDA)
13. MARÍA MILAGROS ARRIBAS MOLPECERES (PODEMOS)
14. NUNILO GATO PÉREZ (IZQUIERDA UNIDA)
15. ALBERTO BUSTOS GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA)
Suplentes
1. PALOMA GRAS ORTEGA (PODEMOS)
2. JONATHAN RACIONERO MARTÍN (PODEMOS)
3. ERNESTO MUERZA ARRIBAS (PODEMOS)
VOX (VOX)
1. JUAN GARCÍA-GALLARDO FRINGS
2. MARÍA DE FÁTIMA PINACHO FERNÁNDEZ
3. FRANCISCO JAVIER CARRERA NORIEGA
4. REBECA ARROYO OTERO
5. MARÍA ISABEL PÉREZ MARTÍN
6. ALFONSO GONZÁLEZ RODRIGUEZ-VILARIÑO
7. MARIANO VEGANZONES DÍEZ
8. JOSÉ LUIS ROJO GARCÍA
9. ANA BELÉN MOLINILLA PASCUAL
10. MARÍA DEL PILAR PEINADOR CEDRÚN
11. ÁLVARO MERLO MARTÍNEZ
12. PABLO VEGA ALONSO
13. JOSÉ CARLOS VILORIO DE LA FUENTE
14. CATERINA GÓMEZ MARTÍN
15. MARÍA MAGNOLIA NÚÑEZ SANZ
Suplentes
1. CARLOS RUBIO ROMO
2. AIDA MORANTE MOLERO
3. JESÚS MARÍA GARCÍA-CONDE DEL CASTILLO
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)
1. ENRIQUE GRANDE GARCÍA
2. VERÓNICA RIVAS FERNÁNDEZ
3. CARLOS IMAZ RONCERO
4. ANA MARÍA SÁNCHEZ VELASCO
5. ROBERTO GUTIÉRREZ AMPUDIA
6. EIDER RODRÍGUEZ CAMPS
7. MARCO ANTONIO RIVAS FERNÁNDEZ
8. LUISA MARÍA SANZ CONDE
9. JOSÉ IGNACIO MIGUEL PAMPLIEGA
10. MARTA LORENZO REVUELTA
11. DAVID PRIMO MARTÍN
12. ANA MARÍA CUEVAS REOYO
13. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VALENCIA
14. MARÍA NURIA ALONSO RECIO
15. JUAN LUIS GONZÁLEZ TORDABLE
Suplentes
1. ELENA LOPEZ CABRERO
2. MANUEL MARIJUÁN CUEVAS
3. MARÍA FRANCISCA GARCÍA HERRERO
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)
1. FRANCISCO JAVIER VILLAFAÑE OLMEDO (PCAS-TC-Recortes Cero)
2. JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ CABEZUDO (PCAS-TC-Recortes Cero)
3. JULIAN SANZ MUÑOZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
4. ANGELA VEGA ESCUDERO (PCAS-TC-Recortes Cero)
5. LAURA MARTÍN PEREZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
6. NICOLAS ALVARO MOGROVEJO (PCAS-TC-Recortes Cero)
7. JAVIER ANDRÉS ANTÓN (PCAS-TC-Recortes Cero)
8. CARLOS ANTONIO PEREZ CAAMAÑO (PCAS-TC-Recortes Cero)
9. JUDITH DE HARO DEL CAÑO (PCAS-TC-Recortes Cero)
10. MARIA SAGRARIO MARTINEZ DE LA FUENTE (PCAS-TC-Recortes Cero)
11. PEDRO SANZ BARTOLOMESANZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
12. ANGEL NORIEGA BAYON (PCAS-TC-Recortes Cero)
13. JUAN CARLOS CATALINA TEJERO (PCAS-TC-Recortes Cero)
14. MARIA SONIA MARCOS NAVEIRA (PCAS-TC-Recortes Cero)
15. MARIA BEGOÑA ESTEBAN GALLEGO (PCAS-TC-Recortes Cero)
Suplentes
1. FRANCISCO JAVIER ANTOLÍN MARTINEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
2. VICTOR MARIANO REVENGA RODRIGUEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)
3. MARIA ASUNCIÓN FERNANDEZ AZPIAZU (PCAS-TC-Recortes Cero)