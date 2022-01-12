Valladolid 13-F ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Lista completa de candidaturas por Valladolid a las elecciones de Castilla y León

Las elecciones se acercan y los partidos han presentado sus listas para los comicios del 13-F 

12 enero, 2022 10:24

El próximo 13 de febrero los castellanos y leoneses estamos llamados a las urnas. Entre las papeletas que encontremos en los colegios electorales habrá muchas opciones. Hoy, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la lista completa de todos los candidatos por provincia y partido para las elecciones.



Estas son las listas completas de todos los partidos que se presentan a los comicios, por el orden en el que han aparecido publicadas en el Bocyl.

JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE VALLADOLID

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E.)

1. ELISA PATRICIA GÓMEZ URBÁN

2. PEDRO LUIS GONZ ÁLEZ REGLERO

3. LAURA PELEGRINA CORTIJO

4. JOSE FRANCISCO MARTÍN MARTÍNEZ

5. MARIA ISABEL GONZALO RAMÍREZ

6. LUIS ANGEL FERNÁNDEZ BAYÓN

7. BEATRIZ FRAILE BAÑOS

8. LUIS MANUEL PASCUAL AYUELA

9. ANA ISABEL CASADO RIDRUEJO

10. JESÚS BAZÁN PUERTAS

11. ANA MARÍA FERNÁNDEZ LECHÓN

12. JOSE MARÍA PRADOS TOLEDANO

13. VIRGINIA LUENGO ABOIN

14. JORGE FÉLIX ALONSO DÍEZ

15. ISABEL DÍEZ AGUADO

Suplentes

1. DIEGO VALLEJO MARTÍNEZ

2. ALICIA VILLAR PÉREZ

3. LEANDRO JAVIER MARTÍN PUERTAS

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. HUGO GARCÍA SÁEZ

2. CLARA GONZÁLEZ MARTÍN

3. MARÍA HERNÁNDEZ GARCIA

4. ANTONIO ORTEGA GONZÁLEZ

5. EVA MARÍA LÓPEZ ASENJO

6. RODRIGO HERNÁNDEZ GARCÍA

7. EVA MARÍA VIÑA MUÑOZ

8. MARÍA ANGELES GIL VERA

9. JOSÉ ANTONIO ANTOLÍN ESTEPAR

10. MARÍA PILAR MARTÍN ARIAS

11. JUAN CARLOS VIÑA MUÑOZ

12. PILAR García ESPINOSA

13. MILAGROS BABÓN VALDIVIESO

14. JOSÉ MARIA VIÑA MUÑOZ

15. NEREA ARRIBAS RODRÍGUEZ

Suplentes

1. IVÁN SERRANO PÉREZ

2. MARÍA INMACULADA GARCÍA LAGUNA

3. ROBERTO VIÑA MUÑOZ

UNIÓN REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON (UNIÓN REGIONALISTA)

1. JOSÉ LUIS GARCIA CANCIO

2. VIRGINIA ROMAN PURAS

3. JOSÉ MARÍA SIGÜENZA PUERTAS

4. LORENA MORATINOS DELGADO

5. ELADIO IZQUIERDO CABALLERO

6. CAMELIA CEREZO DEL VILLAR

7. MIGUEL ANGEL PEREZ ANDRES

8. MARIA YOLANDA PEREZ LOPEZ

9. TOMAS FCO. ARCONADA VILLAR

10. SERGIO LOPEZ GOMEZ

11. FCO. JAVIER PECHARROMAN GIL

12. ANA BELEN FRUTOS VELASCO

13. MERCEDES BLANCO PASTOR

14. JOSE LUIS SANZ PEÑAS

15. JOSE MARIA GOMEZ GONZALEZ

Suplentes

1. DAVID FERNANDEZ ALAEZ

2. MARIA PILAR NAVARRO GOMEZ

3. JOSE MARIA ZUBIETA COLLADA

PARTIDO POPULAR (PP)

1. JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA

2. RAÚL DE LA HOZ QUINTANO

3. MARÍA PALOMA VALLEJO QUEVEDO

4. NOEMÍ ROJO SAHAGÚN

5. RAMIRO FELIPE RUIZ MEDRANO

6. PABLO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

7. MARÍA ANTONIA LÓPEZ SÁEZ DE SANTAMARIA

8. CARLOS BASILIO FERNANDEZ RODRÍGUEZ

9. JOSÉ ANTONIO OTERO PARRA

10. NOELIA GARCÍA GONZÁLEZ

11. MOISES SANTANA ALONSO

12. SONIA ALONSO VALENCIA

13. JAVIER IZQUIERDO GARCÍA

14. MARÍA BLANCA MARTÍN GONZÁLEZ

15. GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ

Suplentes

1. IRENE MUÑOZ VICENTE

2. MARÍA DE LAS MERCEDES MOTREL CABEZUDO

3. RAÚL GÓMEZ PINTADO

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. IGNACIO JAVIER DÍEZ ARAUZ

2. MARTA VILLAMUERA APARICIO

3. CARLOS GUERRA ESCUDERO

4. RAQUEL MOLINA GONZÁLEZ

5. DAVID NUÑEZ MUÑOZ

6. ANA MARÍA APARICIO GONZÁLEZ

7. JORGE ALONSO GARCÍA

8. MARÍA CARMEN CASTELLANOS SANCHEZ

9. ALEJANDRO MACHADO CORDERO

10. ALBA MARÍA DE LA VIUDA MARTÍN

11. JAVIER DOMINGO PEREZ

12. LUCÍA VITORES GARCÍA

13. DANIEL JESSER RAD HIND

14. OSCAR GONZÁLEZ VÍTORES

15. GUILLERMO MIGUEL PALACIOS HERRERO

Suplentes

1. JAIME SAIZ DE LA PEÑA

2. CARMEN LOZANO MARTÍN

3. JAVIER ALONSO GARCÍA

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. FRANCISCO IGEA ARISQUETA

2. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ RODRIGO

3. JOSÉ MIGUEL GARCÍA GARCÍA

4. MARTA RECIO REGUERO

5. MARÍA DE LAS NIEVES CASTAÑO GARCÍA

6. LUIS MANUEL TORRES ALONSO

7. TOMÁS ÁLVAREZ TEJEDOR

8. JUAN CASADO LARA

9. MARÍA ADELA FERNÁNDEZ DE BURGOS

10. MARIA DEL ROSARIO GARCÍA BERRÓN

11. ANTONIO CALONGE VELÁZQUEZ

12. JESÚS ANTONIO DEL RÍO SANTANA

13. JAVIER HERRERO POZO

14. EVA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

15. VERÓNICA CASADO VICENTE

Suplentes

1. DAVID MACÍAS DOMINGUEZ

2. MARÍA TERESA GONZÁLEZ FORJAS

3. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA BUSTOS

POR ÁVILA (XAV)

1. JORGE GARCÍA GONZÁLEZ

2. ANA GARCÍA HERNÁNDEZ

3. DAVID JIMÉNEZ MARTÍN

4. SANDRA MARTÍN SÁNCHEZ

5. RUBÉN GARCÍA SÁEZ

6. SONIA MARÍA GARCÍA RODRÍGUEZ

7. LUIS MARTÍN SÁNCHEZ

8. MARÍA SOLEDAD MARTÍN LÓPEZ

9. RUBÉN GONZÁLEZ SÁNCHEZ

10. LAURA GARCÍA LÓPEZ

11. VÍCTOR GONZALO JIMÉNEZ LÓPEZ

12. ÁNGELA MARTÍN BUENO

13. ANTONIO PÉREZ MORENO

14. MARÍA ALMUDENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

15. PABLO LÓPEZ SÁNCHEZ

Suplentes

1. MARÍA ISABEL MARTÍN JIMÉNEZ

2. CARLOS MUÑOZ GARCÍA

3. ANA BELÉN SÁNCHEZ GARCÍA

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. OSCAR SÁNCHEZ RICO

2. ÁLVARO TORÍO BARBADO

3. LUIS FRANCISCO AGÚNDEZ GÓMEZ

4. MARIA YOLANDA RODRÍGUEZ PÉREZ

5. RAQUEL BUILES CESTEROS

6. FRANCISCO JAVIER SANZ MÉNDEZ

7. DANIEL MIGUEL SEVILLANO

8. JORGE JAIME GALICIA LORENZO

9. MARIA FELICIDAD GOMEZ GARRIDO

10. MARÍA ROCIO SANCHEZ HORNEROS MIRANDA

11. FRANCISCO JAVIER DEL CAMPO VELASCO

12. JUAN MANUEL DE LA SERNA LORENZO

13. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ COMENDEZ

14. MARÍA CONCEPCIÓN SANZ SANZ

15. ISABEL GONZÁLEZ IZQUIERDO

Suplentes

1. ENRIQUE MERINO GONZÁLEZ

2. JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ

3. AMADA MARTÍNEZ MANOVEL

ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)

1. MARÍA CRISTINA BLANCO ROJO

2. JUAN GAY DOMENECH

3. ALEJANDRO ESTÉBANEZ LÁZARO

4. VANESA PÉREZ CONDE

5. ELENA VELASCO LORENZO

6. CONSUELO OÑATE DE MORA

7. NEMESIO BARROCAL MUÑUMER

8. ELOY MANRIQUE GARROTE

9. MARÍA TRINIDAD RIVERA DE LA CAL

10. SUSANA HERRERA CEA

11. MARÍA JESUS RODRÍGUEZ GARCÍA

12. DIEGO DOMÍGUEZ SASTRE

13. IVAN OYAGÜE RODRÍGUEZ

14. ESTHER BARROCAL RODRÍGUEZ

15. RAÚL TELLEZ GAY

Suplentes

1. MARÍA ANGELES RINCÓN BAJO

2. JUAN CARLOS PASTOR TURIEL

3. FERNANDO FERNÁNDEZ PALENZUELA

UNIDAS PODEMOS CASTILLA Y LEÓN (PODEMOS-IU-AV)

1. JUAN PABLO FERNÁNDEZ SANTOS (PODEMOS)

2. MARÍA SÁNCHEZ ESTEBAN (IZQUIERDA UNIDA)

3. ROBERTO VELASCO ZUÑIGA (PODEMOS)

4. ROSANA DE CASTRO BLANCO (IZQUIERDA UNIDA)

5. MARIA ALMUDENA VILLARREAL VIDAL (PODEMOS)

6. MARCOS DÍEZ PEÑAS (IZQUIERDA UNIDA)

7. ENRIQUE BENITO PEÑALVA (ALIANZA VERDE)

8. CLARA GONZÁLEZ VALCÁRCEL (IZQUIERDA UNIDA)

9. MARÍA TERESA BARTOLOMÉ RAMOS (PODEMOS)

10. ENRIQUE SEOANE MODROÑO (IZQUIERDA UNIDA)

11. RAFAEL REMESAL SERRANO (PODEMOS)

12. MARÍA ANGELES LÓPEZ CUADRADO (IZQUIERDA UNIDA)

13. MARÍA MILAGROS ARRIBAS MOLPECERES (PODEMOS)

14. NUNILO GATO PÉREZ (IZQUIERDA UNIDA)

15. ALBERTO BUSTOS GARCÍA (IZQUIERDA UNIDA)

Suplentes

1. PALOMA GRAS ORTEGA (PODEMOS)

2. JONATHAN RACIONERO MARTÍN (PODEMOS)

3. ERNESTO MUERZA ARRIBAS (PODEMOS)

VOX (VOX)

1. JUAN GARCÍA-GALLARDO FRINGS

2. MARÍA DE FÁTIMA PINACHO FERNÁNDEZ

3. FRANCISCO JAVIER CARRERA NORIEGA

4. REBECA ARROYO OTERO

5. MARÍA ISABEL PÉREZ MARTÍN

6. ALFONSO GONZÁLEZ RODRIGUEZ-VILARIÑO

7. MARIANO VEGANZONES DÍEZ

8. JOSÉ LUIS ROJO GARCÍA

9. ANA BELÉN MOLINILLA PASCUAL

10. MARÍA DEL PILAR PEINADOR CEDRÚN

11. ÁLVARO MERLO MARTÍNEZ

12. PABLO VEGA ALONSO

13. JOSÉ CARLOS VILORIO DE LA FUENTE

14. CATERINA GÓMEZ MARTÍN

15. MARÍA MAGNOLIA NÚÑEZ SANZ

Suplentes

1. CARLOS RUBIO ROMO

2. AIDA MORANTE MOLERO

3. JESÚS MARÍA GARCÍA-CONDE DEL CASTILLO

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

1. ENRIQUE GRANDE GARCÍA

2. VERÓNICA RIVAS FERNÁNDEZ

3. CARLOS IMAZ RONCERO

4. ANA MARÍA SÁNCHEZ VELASCO

5. ROBERTO GUTIÉRREZ AMPUDIA

6. EIDER RODRÍGUEZ CAMPS

7. MARCO ANTONIO RIVAS FERNÁNDEZ

8. LUISA MARÍA SANZ CONDE

9. JOSÉ IGNACIO MIGUEL PAMPLIEGA

10. MARTA LORENZO REVUELTA

11. DAVID PRIMO MARTÍN

12. ANA MARÍA CUEVAS REOYO

13. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VALENCIA

14. MARÍA NURIA ALONSO RECIO

15. JUAN LUIS GONZÁLEZ TORDABLE

Suplentes

1. ELENA LOPEZ CABRERO

2. MANUEL MARIJUÁN CUEVAS

3. MARÍA FRANCISCA GARCÍA HERRERO

PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA-RECORTES CERO (PCAS-TC-RC)

1. FRANCISCO JAVIER VILLAFAÑE OLMEDO (PCAS-TC-Recortes Cero)

2. JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ CABEZUDO (PCAS-TC-Recortes Cero)

3. JULIAN SANZ MUÑOZ (PCAS-TC-Recortes Cero)

4. ANGELA VEGA ESCUDERO (PCAS-TC-Recortes Cero)

5. LAURA MARTÍN PEREZ (PCAS-TC-Recortes Cero)

6. NICOLAS ALVARO MOGROVEJO (PCAS-TC-Recortes Cero)

7. JAVIER ANDRÉS ANTÓN (PCAS-TC-Recortes Cero)

8. CARLOS ANTONIO PEREZ CAAMAÑO (PCAS-TC-Recortes Cero)

9. JUDITH DE HARO DEL CAÑO (PCAS-TC-Recortes Cero)

10. MARIA SAGRARIO MARTINEZ DE LA FUENTE (PCAS-TC-Recortes Cero)

11. PEDRO SANZ BARTOLOMESANZ (PCAS-TC-Recortes Cero)

12. ANGEL NORIEGA BAYON (PCAS-TC-Recortes Cero)

13. JUAN CARLOS CATALINA TEJERO (PCAS-TC-Recortes Cero)

14. MARIA SONIA MARCOS NAVEIRA (PCAS-TC-Recortes Cero)

15. MARIA BEGOÑA ESTEBAN GALLEGO (PCAS-TC-Recortes Cero)

Suplentes

1. FRANCISCO JAVIER ANTOLÍN MARTINEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)

2. VICTOR MARIANO REVENGA RODRIGUEZ (PCAS-TC-Recortes Cero)

3. MARIA ASUNCIÓN FERNANDEZ AZPIAZU (PCAS-TC-Recortes Cero)