El transporte escolar se vigila con lupa en Arroyo de la Encomienda

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda comprometido con la seguridad vial ha desarrollado en colaboración con la Dirección General de Tráfico una campaña de inspección del transporte escolar.

Por parte de la Policía Local se ha realizado la campaña de transporte escolar entre el 13 y 17 de diciembre de 2021.



Se han inspeccionado un total de seis (6) vehículos tipo M3 (Autobuses), de los distintos centros escolares, como el CEIP Margarita Salas, Kantic@ o el IESO Arroyo.

El objeto de las distintas inspecciones es el cumplimento del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre Condiciones de Seguridad en el Transporte Escolar y de Menores y en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en relación a:



• Control administrativo sobre las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos.

• Verificación de las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo de acuerdo con lo que exige la normativa.

• Control de los requisitos especiales que debe cumplir el conductor, como permiso de conducción o cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso.

Como resultado de la campaña se han redactado tres boletines de denuncia con motivo de no ser visible desde la parte posterior la señal V-10 de transporte escolar, cuya competencia sancionadora le corresponde a la Jefatura Provincial de tráfico.

Igualmente, se ha emitido un informe a la sección de transportes de Junta de Castilla y León, al no presentar autorización cuatro de los vehículos inspeccionados, al no ser ninguno los titulares del servicio y no presentar justificante de ausencia del vehículo titular así como otro por tener una antigüedad de 15 años y no justificar los casos en los que procede que supere la antigüedad de 10 años.

