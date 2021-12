Puente sobre las elecciones y a Mañueco: "No ha medido bien el paso que ha dado"

El secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, insistió hoy en que no hay motivos reales para un adelanto electoral autonómico, al margen de los intereses partidistas del PP, y aseguró que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco no “ha medido bien el paso que ha dado”.

Puente resaltó la ilusión con la que su partido afronta estos comicios, ante la posibilidad, después de 34 años, de dar un giro a una Comunidad que ya merece enfocar el futuro desde otra óptica y dejar al lado el “periodo decadente y descompuesto” de los últimos dos años del Gobierno PP-Ciudadanos.

Puente, que realizó esta declaraciones ante de presidir en Medina del Campo la primera reunión de la nueva comisión ejecutiva provincial del PSOE, resaltó que es la primera vez que en la historia que las elecciones autonómicas se celebran en solitario, por lo que solo se hablará del futuro de Castilla y León, aunque lamentó que hayan sido convocadas circunstancias “extraordinariamente extrañas”, en medio de la sexta ola y cuando las administraciones deben poner en marcha los mecanismos para recibir los fondos europeos.

Además de criticar que los dos partidos que han gobernado discrepan de las razones que están detrás de la convocatoria, también se refirió a la hipotética moción de censura alegada desde el PP, y matizó que, en el mejor de los casos, no se podría haber celebrado hasta el mes de marzo.

Por otra parte, se refirió a la reunión de la ejecutiva y explicó que en la misma se analizarán diversos aspectos organizativos y se trabajará también en la campaña electoral de las próximas elecciones autonómicas.

A su vez, también recalcó que el objetivo del PSOE en Medina del Campo no es otro que recuperar la Alcaldía y más, tratándose de una ciudad donde “hay un tejido social favorable al Partido Socialista”, que casi siempre se impone en los comicios nacionales y autonómicos.

Al mismo tiempo, Puente hizo referencia al futuro parque agroalimentario en el que trabaja el Ayuntamiento de Valladolid y del que se beneficiarán todas las empresas del sector de la provincia, y argumentó que el objetivo es que capital desarrolle proyectos de forma coordinada con el resto de la provincia como ocurre en el caso del vino. En este sentido, puso en valor el trabajo de promoción que viene realizado el Ayuntamiento, sin que la capital tenga ni una sola bodega, y recordó que en breve Valladolid volverá a coger el Concurso Mundial de Bruselas, a la vez que destacó el papel que jugará Valladolid en el Plan Nacional de Turismo 2022, iniciativa que tendrá su centro de acción en la enogastronomía. “No hay incompatibilidades ni proyectos excluyentes. Se trata de unir todas la fortalezas de la provincia y la capital y explotarlas al máximo”, aseveró.

Por otra parte, sobre la situación de la pandemia, Puente explicó que, al contrario de otras olas y gracias a la vacunación, el número de contagios no es proporcional al número de ingresos hospitalarios, por lo que confía que los actos navideños se puedan desarrollar con normalidad. Además, el líder socialista recalcó la importancia de intensificar los procesos de vacunación y alertó de que son las personas no vacunadas las que ocupan la mitad de los ingresos en UCI en Castilla y León, “lo que es una barbaridad teniendo en cuenta el pequeño porcentaje de personas no vacunadas en nuestra Comunidad”.

Sigue los temas que te interesan