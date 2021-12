Denuncian el rechazo de todas las propuestas vecinales de Laguna para los impuestos de 2022

La Asociación Vecinal La Calle, miembro de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado presentó alegaciones y sugerencias a las tasas e impuestos 2022, "donde no se ha aceptado nada y donde solo el PSOE apoyó la propuesta del impuesto de vehículos. Lamentablemente, Unidas Podemos vuelve a apoyar la fiscalidad de la derecha y de Independientes por Laguna un año más. Un pleno extraodinario innecesario a pocos días del siguiente ordinario, con el objetivo de justificar dietas", explican desde la Asociación vecinal La Calle.

Sobre la modificación de una ordenanza, ha de indicarse que tanto para la aprobación de un nuevo texto como para la modificación de tributos, hay que contar con informe técnico económico. Pero en caso de las piscinas municipales hay graves déficits que sugerimos que se corrigieran y no lo han aceptado, explican en un comunicado.

El número de habitantes y su evolución en los ú́ltimos años solo detalla hasta el 2019 y el INE ha publicado hace tiempo los datos de 2020 con 22.283 habitantes. Para la determinación del coste de las piscinas se hace referencia al año 2009, por lo que se sigue usando un estudio de forma desactualizada 12 años después. Así en el coste del servicio se declaran 230.619,09 euros donde se mezclan gastos de proveedores, electricidad, personal, vigilancia del año 2009, gastos de suministros de agua del 2011 y otros gastos de personal de 2012.

Por ello, entienden inasumible que "para justificar gastos se usen datos obsoletos y que se use el copia pega año tras año para justificar lo injustificable. Para los gastos de la piscina se computa, el llenado de vaso piscinas y reposición en la temporada cuando ese gasto ya está contemplado en la tasa de agua y por tanto se emplean dos veces uno para tasa y otro para precio público.

Los gastos de costes informáticos se estiman unos gastos sin detallarse el año. En la imputación de gastos administrativos se declaran 37.336,39 € sin que igualmente se declare el ejercicio al que pertenecen y por tanto sin la seguridad jurídica de afección de gastos. En las previsiones de gasto se referencia el 2020 pero la modificación es para 2022, por lo que tampoco es claro el vínculo con dos años anteriores además en un año donde las piscinas permanecieron cerradas.

Para la previsión de los ingresos solo se determina hasta el 2019 sin detallar la liquidación ya conocida y aprobada, así como dada cuenta de 2020. Los tipos de entradas y abonos vendidas declarados son de 2018 y 2019. Les hemos propuesto algunas rebajas en el carnet abono, no modificar ninguna de las cuantías del año 2020 para mantener los precios populares relativas a entradas individuales y bonos piscinas y una bonificación para menores de 16 años. Todo lo han rechazado sin que en el debate se hablara de nuestras propuestas y se repitiera el pleno de aprobación inicial.

En el IBI la propuesta vecinal pedía adecuación a la ley de vivienda con recargo se aplicaría a viviendas desocupadasdurante más de dos años sin justificación y aplicables a las personas jurídicas propietarias de más de 10 viviendas. Algo que todos los grupos incluidos los promotores de la ley de vivienda rechazan.

También sugerimos informar a los vecinos con carácter previo tanto a quienes tienen recibido domiciliado como no domiciliado, del cobro de impuesto como se han comprometido de forma clara e inequívoca por escrito o por medios telemáticos desde la web municipal, según su elección.

En el impuesto municipal de vehículos propusimos que no se bonifiquen los vehículos caros, porque las clases populares no pueden adquirir vehículos de 30.000€ y también un cambio en la fiscalidad aplicando el concepto de combustibles fósiles. Algo que apoyo solo el PSOE y que el resto de grupos incluido do UP rechazó.

En el impuesto de actividad económica Según informe de Tesorería por este impuesto en el año 2021 se recaudó 326.576,11€ y con la aprobación inicial de la modificación del impuesto se prevé un aumento de recaudación entre n 4.450,00 € y 5.900,00 €. En la modificación inicialmente se observa una desigualdad en el incremento muy llamativa. En este sentido, si el incremento medio entre las calles de categoría primera a cuarta son del 1,7937% en las calles de quinta categoría experimenta según informe de Tesorería expuesta, un brutal 10,932 %.

En los primeros casos muy por debajo del IPC situado en el mes de octubre en el 5,4% y en las calles de menos categoría doblando el IPC en el mes de aprobación inicial. Por Alegamos modificación sustancial del incremento de las calles de quita categoría: 1,793% de incremento con respecto a 2021.

Bonificación con un máximo del 40% en la cuota anual del IAE. Para empresas de nueva creación ceder el suelo o alquiler reducido, con una cláusula contractual que obligue a dejar el terreno en su estado inicial en el momento que cese la actividad. Sin embargo, solo se debatió la propuesta de la ultraderecha, de rebajar impuestos a grandes empresas, que no era del orden del día y rechazando todas las propuestas de la asociación vecinal por parte de todos los grupos.

"La queja de los últimos años la seguimos manteniendo, estos plenos son un paripé que solo sirven para justificar las dietas de los concejales. Siempre se rechazan las propuestas vecinales desde la aprobación inicial a la definitiva", señalan desde La Calle.

