SilverStorm El Salvador vuelve al liderato, eso sí, empatado a puntos con la UE Santboiana, que supera a los blanquinegros por mejor diferencia de ensayos. Esa es la mejor noticia que deja la victoria de este domingo ante Ciencias Enerside, en un partido en el que el equipo colegial no estuvo tan acertado como en otras ocasiones, ante un rival que supo leer el juego y dominar en algunos momentos del encuentro a los colegiales.

Con igualdad arrancaban los primeros minutos, lo que se deshizo en las cercanías del ecuador del primer tiempo, cuando un gran ataque por el centro permitió abrir el oval al ala derecha con una patada elevada que García capturaba in extremis para posar el ensayo e inaugurar el marcador.

Seguía haciendo daño SilverStorm El Salvador a la defensa científica por el centro del campo, con otro gran ataque de la delantera, frenado en primera instancia por los sevillanos, pero en el que, tras dos fases, los colegiales conseguían encontrar el espacio para que Villagrá posase, pasando Jorge para poner el 12-0 a la media hora.

Sin embargo, lejos de bajar los brazos Ciencias Enerside por los dos ensayos recibidos, respondieron con contundencia. Un golpe de castigo de Fox se iba al palo, y Mateu recogía el oval para, tras dos fases, posar el ensayo, que el propio irlandés pasaba para recortar hasta el 12-7.

Tres minutos más tarde remontaba el conjunto andaluz, con un ataque fulgurante por el centro en el que Domínguez conseguía penetrar en la defensa de SilverStorm El Salvador, para posar prácticamente bajo los palos y colocar el 12-14, con nuevo acierto de Fox al pie. Arreglaba la situación el equipo vallisoletano antes del paso por los vestuarios, con un buen ataque de Lainz por el ala izquierda, en el que se zafaba de los defensas que intentaron placarle para posar el tercer ensayo local, que devolvía la ventaja a los locales con el 17-14.

Prolongaba el ataque insistente sobre campo sevillano SilverStorm El Salvador en los primeros minutos del segundo tiempo, volcándose sobre la 22, y encontrando un hueco en el ala derecha para que Smith posase un nuevo ensayo que despegaba el marcador hasta el 22-14 en el minuto 45.

Una buena jugada de la línea de tres cuartos poco después se quedó a muy poco de convertirse en una nueva marca. Sí lo sería otro buen ataque colegial, en esta ocasión por la izquierda, con el Lainz repetía marca para poner el 29-14, acertando Silva con el pie recién pasada la hora de juego.

Sin embargo, el sin bin que vio Santa Cruz a falta de 10 minutos para la conclusión acabó pasando factura a SilverStorm El Salvador, que vio cómo se le escapaba el bonus ofensivo en un largo ataque científico, abierto el oval hasta el ala izquierda, donde Galveias conseguía posar junto al banderín para poner el 29-19 definitivo.

Recupera por tanto el liderato el conjunto colegial, pero Juan Carlos Pérez hacía autocrítica tras el encuentro: “No hemos hecho un buen partido. Hemos cometido muchos errores no forzados y hemos tenido poca continuidad. El de hoy tiene poco que ver con el equipo que queremos ser. Lo mejor de hoy es el resultado, pero eso no me sirve”.

El entrenador de SilverStorm El Salvador añadía que “sobre todo en casa tenemos que ser capaces de imponernos, tanto en juego como en actitud. Cuando llegas de una derrota como la de Sant Boi hay que salir de otra forma, aunque hayamos tenido enfrente a un rival con muchas virtudes. Hemos llegado muchas veces a su 22, pero nos han sacado de ahí ganando los contactos, y eso es fundamental en rugby. Hay que ser capaces de ganar los duelos de otra forma”.

