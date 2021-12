Leticia Martín, de Valladolid a reinar en Europa

Querer es poder y eso ha hecho Leticia Martín Cortés. La vallisoletana se ha proclamado campeona de la Futsal Women's European Champions con el Pescados Rubén Burela F.S. tras ganar al Pescara italiano en la final. Un triunfo al buen trabajo del equipo gallego que se ha convertido en una de las potencias del fútbol sala español.

De familia futbolera, Leticia empezó a disfrutar de este deporte a raíz de ir con su padre a ver los partidos de su hermano. "Mi hermano quizás haya sido el que me ha acercado al balón y mis padres me han acompañado siempre", explica la jugadora profesional.

Sus primeras patadas al balón comenzaron lejos de los polideportivos y las pistas cubiertas, concretamente, fue en fútbol 7 en La Flecha. Sin embargo, hubo un momento que ya no podía jugar con chicos por las normas de la Federación de Fútbol de Castilla y León. Esto le llevó a buscar un equipo femenino en su barrio, Parquesol, y encontró el Valladolid Fútbol Sala Femenino. "Desde ese momento, me enamoré de este deporte", asevera.

A partir de ahí, el resto es historia. Leticia y el fútbol sala tienen un idilio marcado por los éxitos constantes. Ya son 18 las temporadas jugando al máximo nivel y varios los títulos a sus espaldas. Los primeros los logró en Italia, donde estuvo compitiendo durante 7 años. Allí logró alzarse campeona de una liga, dos copas y dos supercopas. En su vuelta a España, en 2020, la historia no iba a cambiar.

Su trayectoria en el Pescados Rubén Burela F.S. está rodeada de títulos, tales como una liga, dos copas, una supercopa, una copa Galicia y la flamante Futsal Women's European Champions que la avalan como reina de Europa junto a sus compañeras.

Leticia con sus compañeras celebrando la Futsal Women's European Champions Pescados Rubén Burela F.S.

Su regreso a España se dio a raíz de la pandemia y que las dos últimas temporadas en Italia no fueron buenas. "Tenía ganas de volver a mi país y ver cómo estaba mi nivel y la oportunidad de regresar y hacerlo al Burela no podía desperdiciarla", explica Leticia Martín.

Galicia potencia de España

Galicia es una de las grandes canteras de España en lo que al fútbol sala se refiere, y así lo confirma Leticia Martín, que cree que esta Comunidad es "bastante rica en jugadores y jugadoras, especialmente en el femenino", ya que la región gallega es una de las "potencias en España" porque cuenta con tres equipos en Primera División y varios en Segunda. "La cantera es importante y muy valiosa y eso lo echo en falta en Castilla y León. Desde el Valladolid FSF, nunca más ha habido un equipo en la máxima categoría y se echa en falta", lamenta.

Leticia Martín en un partido Jorge Quesada

Es allí, en el Valladolid FSF, en aquel momento Arturo Eyries, donde se produjo su debut en la máxima categoría con tan solo 15 años. Fue contra el Hegoalde y lo recuerda "perfectamente", aunque en sus 18 temporadas jugando al máximo nivel solo ha sido en Burela donde ha conseguido "ser profesional". "Mi club actual es pionero en la profesionalización de las jugadoras y es el primero que ha firmado un convenio colectivo", aclara.

En esa lucha de profesionalización se encuentra además el la recién ganada Futsal Women's European Champions. "Todavía no es un torneo oficial, estamos luchando para que lo sea, pero enfrentarte a otras realidades, a otros países y conseguir llegar a los más alto es una emoción enorme", asegura la futbolista.

También en ese combate se encuentra la Federación, que según Leticia está poniendo a disposición de los clubes "ayudas para poder ir mejorando" en la profesionalización de todos ellos.

"Cuánto más se apueste por nosotras, más medios tendremos, estaremos más preparadas y el espectáculo será mayor. Necesitamos que empresas y medios de comunicación apuesten por nosotras y nos den visualización porque está demostrado que el fútbol y el fútbol sala femenino interesan si se muestran", insiste la vallisoletana.

Crear cantera para crecer

Unido a los medios materiales, humanos y económicos, para ese crecimiento es primordial la creación de cantera. Por ello, Leticia Martín, con el objetivo de aconsejar a las niñas y jóvenes que comienzan ahora en el fútbol sala, las recomienda que tengan claro que hay que "trabajar y esforzarse" para seguir mejorando.

"Estuve 10 años en Valladolid y quizás tenía que haber salido antes pero por miedo a irme de mi casa no lo hice. No me arrepiento porque hice lo que sentía en ese momento pero ese hecho me ayudó a tomar otras decisiones posteriormente. No acomodarme y afrontar los retos sin miedo. Es importante estar bien en un sitio y disfrutar de cada entrenamiento y de cada partido. Quizás mi persistencia ha sido la clave para poder llegar donde estoy hoy", finaliza.

Sigue los temas que te interesan