Dos vallisoletanos llevan de salto en salto a España al bronce 16 años después

Dos vallisoletanos se han citado con la historia 16 años después de la última medalla de España en un campeonato del Mundo de trampolín. Carlos del Ser y David Franco, del combinado español, han logrado el codiciado metal junto a sus compañeros Andrés Martínez, también natural de la ciudad del pisuerga, y el gallego Santiago Brea.

Un logro que supone recuperar un podio que llevaba sin conseguir el combinado español desde hace más de tres lustros en la categoría de Minitramp. Ambos gimnastas coinciden en que este triunfo ha supuesto un soplo de aire fresco y que "ha superado todas las expectativas".

"Nosotros queríamos hacer unos pases seguros, demostrar lo que sabíamos hacer y competir lo mejor posible. Ese día hicimos cada uno nuestros parte y acabamos con la sorpresa de que nos clasificamos terceros para la final. Luego llegó el bronce", explica Carlos del Ser.

"Conseguir esto después de tantos años y estar tú entre ellos y con el grupo que hemos hecho es increíble, encima entre el equipo nos hemos apoyado mucho, se ha notado, que hemos estado unidos y ha provocado que hayamos llegado tan alto", afirma David Franco.

David Franco en una competición

En la misma línea, David cree que esta medalla servirá para que las generaciones venideras se animen para seguir "nuestros pasos y mejorarlos". Del mismo modo, añade que también ve una "falta de motivación" porque no es fácil tomar la decisión de "dedicarse a esto de lleno, hay muchos que tienen nivel pero no les abren la puerta".

Por otro lado, Carlos del Ser asegura que la situación de la gimnasia trampolín en Valladolid y Castilla y León es "buena". "Todos los clubes tienen chavales que compiten a nivel internacional, que han ido a campeonatos de Europa o que han ganado incluso medallas", asegura.

Además, David Franco a parte de la medalla por equipos en Minitramp, logró un meritorio cuarto puesto en la categoría individual. El vallisoletano asegura que "no me lo esperaba para nada". "Me queda un poco el regustillo de buscar la medalla, pero aún con esas las expectativas están cumplidas más que de sobra y estoy con muchas ganas de seguir trabajando para conseguir más logros", insiste.

Comienzos en la gimnasia trampolín

A sus 18 años Carlos del Ser lleva 12 años inmerso en la gimnasia trampolín. "Empecé con seis años. Era un niño que no paraba quieto en casa, estaba todo el rato subiéndome a los sofás, no paraba de dar volteretas y un día les dijo a mis padres que buscasen algún tipo de actividad extraescolar que estuviese un poco relacionado con eso, estar saltando y brincando", explica.

Fue entonces cuando sus padres tras "buscar en internet", encontraron lo que es todavía, a día de hoy, su actual equipo, el Club Gimnasia Acrobática Valladolid. "Empecé en la escuela de promoción para tener una primera toma de contacto con lo que era la gimnasia y el movimiento del cuerpo. Me quedé enamorado y tenía muchas ganas de entrenar todos los días. A partir de ahí después de unos meses me preguntaron si quería entrar ya en lo que era el club, para empezar a entrenar y competir y yo dije que si desde ese día", señala Carlos.

Carlos del Ser en una competición

David Franco, que tiene actualmente 19 años, dio sus primeros pasos en el mundo de la gimnasia trampolín con cinco años. Sin embargo, el tener colegio por la tarde le hizo parar una temporada ya que pensaba que "esto no era lo mío" y no estaba "cómodo", ya que iba de "clase al entreno" constantemente. "A los siete años me volví a apuntar y sobre los 11 empecé más seriemante con el trampolín porque hasta entonces hacía al mismo tiempo gimnasia artística", puntualiza.

Romper con los estereotipos

La gimnasia siempre ha sido muy relacionada con la mujer, dejando de lado a los hombres que la practicán, generando así un estereotipo que puede alejar a muchos jóvenes a dar el paso a practicarla. David Franco aconseja a todos aquellos niños que quieran hacer gimnasia que "no tengan miedo" y que lo "importante" es disfrutar, "la opinión de los demás es lo de menos". "Hay que buscar la felicidad y hacer lo que te gusta, ir a por ello y no hacer caso a nada de lo de fuera", asevera.

Por otro lado, Carlos del Ser cree que la gimnasia trampolín está idealizada porque la gente piensa que la gimnasia es "solo" ir con "las mallas de colores, lanzar cosas y bailar", pero que sin embargo no hay nada de malo en ello y que, además, existen otras "muchas modalidades", como es precisamente la gimnasia trampolín.

Sigue los temas que te interesan