Machada en la cancha del ‘Estu’

El UEMC Real Valladolid Baloncesto buscará la machada en la cancha del Movistar Estudiantes (domingo, 12:30 horas). Tras el parón por las Ventanas FIBA, el cuadro de Roberto González retoma el pulso de la competición con una prueba de máxima exigencia y harta complicada. Los blanquivioleta, que a domicilio suman tres victorias y tan solo un tropiezo, rinden visita al conjunto colegial, procedente de la Liga Endesa y flamante líder con un balance de 8-1 e invicto en el WiZink Center de la capital.

Con la cabeza limpia tras el parón internacional, los blanquivioleta llegarán al feudo estudiantil después de haber caído en sus dos últimos compromisos. La primera de esas recientes derrotas, en Lleida, fue la primera a domicilio de un equipo que sabe lo que es sumar lejos de Pisuerga. Dinámica que tratará de retomar obrando la machada en Madrid.

Jugadores

Para la cita, Roberto González podrá contar con todos sus efectivos, ya que las Ventanas FIBA y la semana de entrenamientos no han propiciado ningún contratiempo físico para el UEMC Real Valladolid Baloncesto. Jota Cuspinera, técnico colegial, también dispondrá de todo su arsenal para recibir al Pucela este domingo a las 12.30 horas.

Además del experimentado entrenador de Getxo, en el banquillo estudiantil también se encuentra el vallisoletano Iñaki Martín, y ya sobre el parqué otro viejo conocido de la parroquia del Pisuerga: Nacho Martín. El veterano ala-pívot es uno de los puntales de un Movistar Estudiantes que ostenta una plantilla de otra categoría, al menos en cuanto a nombres se refiere.

Lucas Faggiano (3,8 asistencias por partido) y Nacho Arroyo en la dirección; Edwin Jackson, Johnny Dee, Adams Sola en el puesto de escolta; o todo un campeón del mundo como Javier Beirán son solo algunos de los nombres propios que dan brillo al perímetro del equipo que, además de presumir de arsenal ofensivo, se erige como la mejor defensa de la categoría (71 puntos en contra de media).

En el juego interior, además de la presencia de Nacho Martín, también destacan las figuras de Darel Poirier, Nemanja Djurisic (13,2 puntos de promedio) y Felipe Dos Anjos. Asimismo, el talento nacional y producto local de los colegiales también está muy presente en un ‘Estu’ en el que también son importantes Rubén Domínguez y Héctor Alderete. En definitiva, un elenco de muchos quilates que funciona como una máquina bien engrasada en la cual ninguno se erige como la figura principal, pero todos son capaces de decidir un partido.

Y Roberto González lo tenía claro en rueda de prensa, cuando insistió en el potencial del Movistar Estudiantes. “Es el líder de la competición, no ha perdido en casa, tiene una muy buena plantilla con jugadores importantes y experiencia, además de ser la mejor defensa de la categoría. Solo suman una derrota y cuentan con gente muy grande y física. Todos pueden resolver en los momentos decisivos. La clave es que ellos no jueguen a su máximo nivel y que no puedan desplegar su juego. Tenemos que ser consistentes, fuertes atrás y estar acertados en los momentos necesarios. Vamos con la mentalidad de competir y poder ganar, cada partido es una historia y veremos cómo están ellos el domingo”, señaló.

Hace unos meses, asimismo, UEMC Real Valladolid Baloncesto y Movistar Estudiantes se midieron en un partido amistoso que los pucelanos dominaron durante cerca de 38 minutos, aunque finalmente los madrileños dieron la vuelta al marcador en los minutos finales para anotarse una victoria intrascendental.

En el WiZink Center de Madrid, por si fuera poco, el cuadro blanquivioleta estará acompañado por más de un centenar de aficionados y dicho encuentro será retransmitido por la aplicación de LaLigaSports.tv y por Movistar+. Los árbitros del partido serán Zafra Guerra, Baena Criado y Ortiz Jaén.

