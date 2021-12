Falsa alarma: el caso investigado en Valladolid no era de Ómicron

Noticias relacionadas Castilla y León, en vilo por Ómicron

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha confirmado tras el consejo de Gobierno que el caso que se estaba investigando en Valladolid, concretamente en el Hospital Clínico de la ciudad del Pisuerga, no pertenece a la variante Ómicron.

Igea ha asegurado que “no tardaremos en tener pruebas positivas de Ómicron” como ha ocurrido a lo largo de la pandemia y ha añadido que lo que le preocupa no es el tipo de variante sino “su infectividad” y la “capacidad para saturar los centros hospitalarios”.

“No tenemos datos de las aguas residuales y de si ya está circulando en Castilla y León pero no nos extrañaría que ya estuviera. Lo que nos importa es cómo se comporta en letalidad y contagiosidad en nuestro territorio, y para eso necesitamos un tiempo. Hemos visto cómo se comporta en Sudáfrica. Tenemos toda la preocupación pero no queremos alarmar ni tomar medidas que en este momento no están justificadas con los datos que tenemos”, ha finalizado Igea.

