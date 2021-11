Aprobado el Plan Integral de Movilidad Urbana para Valladolid

Tras varios meses de debates, de halagos o de críticas, según quien lo valorase, el Ayuntamiento de Valladolid, en el Pleno celebrado hoy, ha aprobado definitivamente el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de la ciudad de Valladolid (PIMUSSVA) después de que en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Movilidad, Salud Pública y Seguridad saliera adelante la propuesta con el voto favorable de los grupos municipales Socialista y Valladolid Toma la Palabra, el voto en contra de los grupos municipales Popular y Vox y la abstención de Ciudadanos.

El concejal de Movilidad, Luis Vélez, fue quien defendió el plan. Y lo hizo de manera contundente al afirmar que “es bueno para la ciudadanía” e incluso agradeció a las “organizaciones que han presentado ideas y alegaciones para llevarlo a cabo”.

En ese punto, el portavoz de Vox, Javier García Bartolomé, explicó que su voto en contra por entender que es un plan que “nace viejo” y que ya “se ha puesto en marcha en gran parte”. Para el líder de Vox el PIMUSSVA “se ha hecho con estudios de hace seis años y quiere obligar al uso del autobús” relegando al vehículo privado en el centro de la ciudad.

Francisco Blanco, del PP, indicó que “pese a estar a favor de una movilidad eficiente y sostenible, de esta manera no podemos estarlo porque no se hace con consenso”. Además, añadió que, por ejemplo, “los carriles bici se hacen teniendo en cuenta la cantidad, pero no la calidad”.

Auvasa gestionará el aparcamiento de la Plaza Mayor

También se determinó la forma de gestión del servicio público del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor de Valladolid que pasará a Auvasa con los votos a favor del PSOE y VTLP. Lo mismo que sucederá con otros servicios municipales de movilidad, como las bicicletas públicas, que pasarán a ser gestionados en su totalidad por Auvasa.

Además, el Pleno aprobó, con los votos del PSOE, VTLP y Ciudadanos, marcar la hoja de ruta para la implementación de la misión europea 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Con ella salió adelante aprobar esta hoja de ruta para la apuesta y el compromiso político de la ciudad de Valladolid para conseguir el objetivo de neutralidad climática de la ciudad en el año 2030.

Asimismo, se realizarán las actuaciones oportunas para la adhesión de la ciudad de Valladolid a la iniciativa Cities 2030, así como trasladar a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España y a la Comisión Europea el compromiso adquirido por Valladolid. También se hará un llamamiento a todos los actores de la sociedad civil, al mundo de la academia y la investigación, a los sectores económicos de la ciudad y su entorno y al resto de las instituciones públicas para que se redirigiendo sus esfuerzos y sus procesos de I+D+i para que conjuntamente se trabaje en su éxito.

Máximo reconocimiento para Lola Herrera

En el pleno, además, se decidió otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid a la actriz vallisoletana Lola Herrera. La Comisión de Gobierno, Hacienda, Recursos Humanos y Promoción Económica aprobó la propuesta, ratificada hoy en Pleno, con el voto a favor de los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos y Valladolid Toma la Palabra, siendo Vox la única formación política que se opuso a esta decisión.

