Los trabajadores del transporte sanitario rechazan la última propuesta de la patronal

Los trabajadores del transporte sanitario de Castilla y León han rechazado la última propuesta de la patronal del sector Aleca para el convenio colectivo, sometida a referéndum este jueves, 25 de noviembre.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes sindicales, el 72,4 por ciento ha votado no a esta propuesta, frente a un 26,6 por ciento que la ha apoyado y un 1 por ciento se ha abstenido o ha sido voto nulo.

El referéndum estuvo promovido por UGT, sindicato mayoritario en la mesa de negociación del convenio colectivo, en la que están también CCOO y CSIF, con el fin de que los propios trabajadores decidieran sobre la última propuesta al entender que no hay posibilidad de "más avances".

El secretario de Sanidad de UGT Castilla y León, Miguel Holguín, aclaró en declaraciones a Europa Press que no había firmado ningún preacuerdo, sino que con esta iniciativa pretendían dar cumplimiento al compromiso del sindicato de que cuando entendiera que en el marco de la negociación no había más avances serían los empleados los que decidirían si aceptaban la propuesta de convenio o no.

En concreto, esta propuesta tiene como puntos principales en el aspecto económico incrementos del entorno del 19 por ciento hasta 2027 y una reducción progresiva de la jornada, entre otros aspectos.

Sigue los temas que te interesan