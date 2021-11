Peñafiel retoma su 'Cata Ópera Prima' tras dos años de parón

La 'Cata Ópera Prima' de la D.O. Ribera del Duero es una prueba a la que sólo se pueden presentar vinos con D.O. Ribera del Duero, está dirigida únicamente a profesionales y está organizada por la Asociación de Sumilleres de Castilla y León. La 'Cata Ópera Prima' se crea para dar a conocer los vinos de la D.O. Ribera del Duero que no están en el mercado o que han salido a la venta en fechas muy próximas.

Con tan sólo tres ediciones se ha consolidado como la mejor y la más efectiva plataforma de lanzamiento del vino en D.O. Ribera del Duero. La última edición se celebró en 2019 y asistieron hasta 300 catadores profesionales. La cata estuvo acompañada de música en directo. En esta edición también habrá “sinfonía” en cada prueba. De ahí lo de 'Ópera Prima'.



Las profesionales que podrán participar en la cata son: sumilleres, jefes de Sala, restauradores, prensa especializada, jefes de compras de cadenas de alimentación, distribuidores, editores de las principales guías vinícolas del país y hosteleros en todas las categorías.El número de catadores participantes es de 250 y 50 bodegas.

El director de esta singular cata es Miguel Angel Benito (director de Mab Wine Consulting y sumiller del Museo Provincial del Vino de Peñafiel). Para más información: www.cataoperaprima.com - info@cataoperaprima.com. Teléfono secretaria técnica 629 837 799 (Miguel Angel Benito).

cata peñafiel

