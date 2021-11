Ciudadanos no apoyará los presupuestos municipales por "faltar el respeto a los ciudadanos"

El portavoz de la formación liberal, Martín Fernández Antolín, ha dejado claro que "apoyar estos presupuestos es imposible; es una falta de respeto hacia los vallisoletanos, sobre todo, tras comprobar que no han cumplido la totalidad de los acuerdos firmados en los presupuestos 2021”.

La formación liberal ha insistido en que ha puesto en varias ocasiones el foco en la cuestión; y, en este sentido, ha recordado que, desde el equipo naranja, se ha demandado un nuevo modelo de ciudad, "donde los vallisoletanos tengan su espacio, representación y apoyo". Es decir, "una ciudad abierta, plural, referente en diferentes ámbitos, que sea atractiva no solo para los que la vivimos día a día, sino, también, a nivel nacional e internacional, y así lo reflejan las líneas naranjas que formaron parte del acuerdo de presupuestos 2021 con el equipo de Gobierno".

El edil ha afirmado que "no podemos confiar de nuevo en el Gobierno de Óscar Puente sabiendo lo que sabemos después de evaluar los informes solicitados. No se ha cumplido la mayor parte de los acuerdos, en particular, en las áreas de educación, innovación, espacio urbano y servicios sociales".

En este sentido, el edil de la formación liberal ha manifestado su decepción por la falta de compromiso. "Han ido poniendo parches, tapando lo que no estaban haciendo. Verdaderamente, ha sido un ejercicio cosmético por parte del equipo de Gobierno", ha zanjado Fernández Antolín.

Sigue los temas que te interesan