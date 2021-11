Encinas, el cómico vallisoletano de TikTok: "Antes existía un censor, hoy son 47 millones"

En plena era digital son muchos los sectores que han tenido que adaptarse a los nuevos canales de comunicación y difusión. Esto cobra especial importancía si hablamos del gremio del espectáculo. El cómico vallisoletano Sergio Encinas es un claro ejemplo de adaptación al medio y a los nuevos tiempos.

Cuenta con diferentes redes sociales para enseñar y mostrar sus dotes como monologista y humorista. Especialmente en una ha roto todas las barreras que uno podía esperarse. Está a punto de llegar a los 3 millones de seguidores en TikTok. Una cifra inimaginable para la gran mayoría, pero que a base de esfuerzo y saber identificar las tendencias va a ser alcanzada por este vallisoletano.

Ahora bien, toda esta globalización ha desembocado en el poder de la ofensa y la censura. "Un punto negro en una pared blanca se ve mucho", señala Encinas a este periódico. "Antes existía la figura de un censor que decía lo que se podía sacar y lo que no, ahora hay 47 millones de censores que son todas las personas que tienen redes sociales", asegura el cómico.

El humor de Sergio Encinas es blanco, no suele meterse en temas pantanosos ni polémicos, pero él asegura que "el humor no tiene límites". "Eso si, soy consciente de que hay que saber cuando contar los chistes", explica.

Para el monologista hacer un chiste sobre algo malo que pasó significa que "lo has superado". "La comedia es tragedia más tiempo", señala el humorista que recuerda esta frase tan famosa pronunciada por reconocidos como Woody Allen o Lenny Bruce.

'Boom' de seguidores en TikTok

Sergio Encinas comenzó en TikTok como en cualquier red social, ya que le venía bien para su carrera profesional."Me lo descargué porque todo el mundo lo tenía pero tampoco le daba mucha importancia. Subía alguna historia de instagram que me quedaba graciosa porque el formato era vertical", asevera.

Sus vídeos sobre juguetes y objetos antiguos que tenía por casa le funcionaron a la perfección. Una temática que gustaba a pequeños y mayores, y poco a poco fue subiendo.

Sergio Encinas en la Plaza Mayor de Valladolid

Sin embargo, el vallisoletano asegura que TikTok es una red social en la que te tienes que estar reinventando cada poco. Primero fueron los juguetes y objetos antiguos, tras dar un pequeño bajón por el propio algoritmo de la plataforma, pasó a hacer humor con las golosinas y a día de hoy se ha vuelto a reiventar haciendo vídeos sobre la popular serie del Juego del Calamar.

Todo fue rodado sobre la marcha con unos vídeos que sabía que iban a "funcionar" porque había hecho estudios. "Acerté, sabía que iba a funcionar pero no tanto", explica.

Las redes sociales son un escaparate

Las redes sociales son una puerta enorme para llegar al gran público y Encinas las ha usado para darse a conocer y a raíz de ellas ha conseguido que le contraten en varios sitios. "Yo los vídeos de Facebook les hago para que la gente los vea y a mi me contratan muchos ayuntamientos gracias a ello", añade.

Luego llegó instagram y emprendió el mismo camino. Tras ello, la pandemia provocó una subida del 700% de usuarios en TikTok y Sergio no se lo pensó. "Me empezaron a contactar y me decían 'oye, he visto un vídeo tuyo en TikTok' y dije espérate que igual aquí hay filón, entonces me adapté a la plataforma y el formato", insiste.

El Club de la Comedia

En 1999 vio la luz El Club de la Comedia, un programa de monologos que incentivó a Sergio Encinas a dedicarse al mundo del humor. El cómico aún recuerda que luego salió Paramount Comedy, un canal de pago que veía a través de Retecal y que gracias a el programa y al canal de televisión el se hizo súper fan de los monólogos.

Esto, unido a la apuesta fuerte en Valladolid de este tipo de espectáculos, llevaron al pucelano a presentarse a varios concursos que se hacían sobre todo en el Equinoccio. Con 15 años coincidió con otros monologistas como JJ Vaquero, Nacho García, Alex Clavero o Quique Matilla.

Desde entonces han pasado 15 años y Sergio acumula más de 1.200 actuaciones por toda la geografía española. Ha estado en canales de televisión como Cuatro o FDF y pertenece a la gira de las noches del propio El Club de la Comedia.

"La mejor actuación esta por venir"

A pesar de haber vivido tantas experiencias, tiene claro que su mejor actuación "está por venir". "Si la mejor ya las hecho, ¿todas las demás van a ser peores?", explica.

Su máximo deseo es tocar techo cuando se vaya a jubilar, no antes."Yo me voy a jubilar, yo quiero ser un señor mayor de palillo, vino y viendo mi fútbol", señala entre risas. Del mismo modo, aclara que le llevan diciendo 20 años que los monólogos "no van a durar" y desde entonces "aquí sigue".

Poca improvisación

La preparación del monologo consiste en exagerar las cosas cotidianas que vive. Llevarlas al extremo y contarlas de manera "segura y con verdad" para que sean graciosos.

Ahora bien, rara vez se va a un espectáculo y se improvisa, únicamente cuando la actuación va bien y se siente "muy cómodo". "Si voy a un teatro, voy con el show cerradísimo y si es una actuación de verano pues depende el tipo de gente que seas cuentas una cosa u otra", afirma.

"Depende de como sea el público puedo ir cambiando sobre la marcha lo que quiero contar o tiro con lo que tengo. Pero improvisar poco, si improviso es porque la actuación va espectacular", insiste.

La obsesión de los jóvenes con las RRSS

A pesar de que las redes sociales se han convertido en una herramienta de trabajo indispensable para Sergio Encinas, este quiere insistir en que "los jóvenes no deben obsesionarse con las redes". "Yo si no me dedicase a esto igual ni tendría", asegura.

"Es acabar una actuación y me vienen muchos los chavales y me dicen 'sígueme en TikTok', pero ¿para qué? ¿qué te va a aportar? Tu sigue haciendo tus cosas y sigue estudiando. Veo mucha obsesión de los chavales en el sentido de ¿qué hay que hacer para ser famoso? Muchos me dicen que quieren ser famosos rara que la gente les admire. A mi eso me preocupa, yo quiero ser famoso pero para que la gente me contrate y poder ganarme la vida", finaliza.

