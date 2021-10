Tensión en el Pleno de Diputación por el fichaje de Pablo Yáñez como asesor de Íscar

Varias preguntas del grupo provincial socialista expuestas en el Pleno Ordinario del mes de octubre de la Diputación de Valladolid caldeaban el ambiente en la sala del Palacio de Pimentel. ¿El motivo? El fichaje hace un mes del exdiputado de Ciudadanos Pablo Yáñez como asesor de Conrado Íscar, presidente del PP provincial.

Una decisión que generó gran revuelo político y mediático el pasado 23 de septiembre cuando la noticia saltó a la prensa ante la sorpresa del resto de partidos políticos.

El diputado socialista, Luis Javier Gómez, fue el encargado, en nombre de su partido, de preguntar y pedir explicaciones a Íscar por los contratos firmados por la Diputación con las empresas del exdiputado de Ciudadanos en el Congreso Pablo Yáñez.

¿Conocía que uno de los socios de la empresa Koinos era Pablo Yañez? ¿Tiene algo que ver el contrato con dicha empresa para que le haya tenido como asesor? ¿por qué si el contrato se hace con Koinos el trabajo lo desarrolla la empresa Aquilea? ¿Va a seguir realizando contrataciones? Y si se trata de un contrato menor, ¿por qué no se hicieron tres ofertas y cuál es la justificación?

Visiblemente molesto, el presidente de la Diputación, se limitó a contestar con monosílabos a las preguntas planteadas por los socialistas. "No sabía que era socio. No tiene nada que ver el contrato con dicha empresa al hecho de que haya sido asesor y desconozco por qué el trabajo lo ha desarrollado la empresa Aquilea. Vamos a seguir realizando contrataciones y toda la información la tienen en el expediente", ha sentenciado tajante Íscar sin querer entrar en más detalles.

Las escuetas explicaciones no han convencido a la bancada socialista que ha acusado a Íscar de "contratar a dedo" al asesor, "que en 2015 hablaba de las diputaciones como instituciones obsoletas que se han utilizado a lo largo del tiempo como un chiringuito", ha señalado Gómez, quien ha preguntado además por qué "argumenta la contratación de Yáñez por no tener medios para la realización del trabajo, que consiste en unas cuñas, unas fotos y unos eslóganes. Aquí tenemos un buen fotógrafo y medios de sobra".

Ironía

Íscar ha contestado con gran ironía, que no se esperaba esta pregunta, que ha calificado "de super interés" y que seguro le preocupa a la gente y ha añadido refiriéndose a sí mismo que, "este señor no hace ningún tipo de contrato ni con amigos ni con no amigos".

El presidente, ha asegurado desconocer la cantidad de empresas que trabajan con la institución "no entiendo que el Psoe cuestione la profesionalidad y el trabajo de la Diputación, aquí está la secretaria el interventor que velan el día a día porque la legislación se cumpla. Somos un ejemplo de transparencia”. Y citó al socialista Alfonso Guerra,cuando dijo "al Psoe no le va a reconocer ni la madre que le parió. Así que les pido que sigan trabajando y que se dediquen a hacer preguntar por le interés general", finalizó Íscar.

