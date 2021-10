Desmontando los tópicos de Valladolid

Hace mucho frío, son muy secos, ‘Fachadolid’, es una ciudad sucia o allí es dónde mejor se habla el castellano. Esas son algunas de las frases más usadas cuando alguien se refiere a Valladolid. Tópicos que permanecen en el tiempo desde hace años y que pretenden servir como definición de una ciudad que tiene su origen en el año 200 antes de Cristo, cuando datan los primeros asentamientos en la zona. Los primeros en habitar el territorio de la actual Valladolid fueron los vacceos, que fundaron un poblado llamado Pintia.

Eso sí, la fundación de la ciudad que conocemos hoy en día no llegó hasta el año 1074, cuando el rey Alfonso VI donó la Plaza Mayor al Conde Pedro Ansúrez. Este noble impulsó su desarrollo en base a los privilegios y franquicias concedidos por los reyes de León y de Castilla.

1.- Las bajas temperaturas

Pero volvamos a los tópicos. ¿Es verdad que en Valladolid hace tanto frío? Los datos indican que no. Al menos no para que se pretenda conocer a la ciudad como la de menor temperatura de España. De hecho, hay nueve en las que la ropa de abrigo es más necesaria. Burgos, con 10,7 grados de media, es la más fría, seguida por Ávila, Soria, León, Vitoria, Lugo, Teruel, Salamanca y Segovia. Valladolid no aparece hasta la décima posición, con una media de 12,7 grados a lo largo del año.

2.- Carácter duro y seco

¿Son los vallisoletanos secos y poco amigables? Pues tampoco parece que sea verdad. Al menos en los estudios que se han realizado en los que nunca los vallisoletanos, ni siquiera los castellanos, aparecen como los más antipáticos. Cántabros y catalanes son los que aparecen siempre en los puestos ‘top’ en estos listados, siendo los andaluces lo que acaparan siempre los puestos de los más agradables.

3.- Ciudad de 'fachas'

El ´termino ‘Fachadolid’ se usa en el resto de España desde la época de la transición. Un reportaje de la revista ‘Interviu’ sobre la ultraderecha acuñó el término que poco a poco fue calando en la sociedad española. Y tampoco es cierto.

Aunque en la ciudad, por ejemplo, el 4 de marzo de 1934 se realizó el acto fundacional de falange Española y de las JONS en el Teatro Calderón, los datos no indican que la ciudad sea especialmente afín a esas ideas. Es más, desde la llegada de la democracia, la ciudad ha tenido tres alcaldes, dos de ellos del PSOE y uno del PP.

Incluso ha sido más tiempo en el que el gobierno ha sido de izquierdas ya que Tomás Rodríguez Bolaños gobernó desde 1979 a 1995 y Óscar Puente lleva en el cargo desde 2015. En total 22 años frente a los 20 que ostentó la Alcaldía el popular Javier León de la Riva.

4.- Calles sucias

Para nada. Es más un tópico usado por los propios vallisoletanos y no se ajusta a la realidad. Según un estudio de Limpieza Urbana, realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios, no es de las más limpias, ni tampoco de las más sucias. Se encuentra en la 15ª plaza con un total de 64 puntos de satisfacción global de sus vecinos.

En ese documento, realizado en 60 ciudades, se ha usado la opinión de los ciudadanos acerca de los servicios de limpieza y Valladolid se sitúa en la media. Oviedo, Bilbao y Vigo son las ciudades más limpias de España, mientras que Jaén, Alicante y Alcalá de henares son las peor valoradas en este tema.

5.- Mejor castellano hablado

¿Es Valladolid dónde mejor se habla el castellano? Pues sí, pero no. Aunque durante muchos años se ha dicho que el español más puro se habla en la provincia de Valladolid, lo cierto es que todas las formas de hablar castellano son válidas. Por lo tanto, no se puede afirmar categóricamente que existe un español mejor que otro, ya que no tiene ningún sentido dentro del mundo académico o científico.

Pese a ello sí que se reconoce que hay expertos que subrayan que la zona que se encuentra entre La Rioja y Burgos es en la que se habla el castellano que mejor se ajusta a las normas dictadas por la Real Academia de la Lengua Española. Esa área es en el que se encuadran Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid.

