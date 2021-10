El UEMC Real Valladolid, sin lesionados ante la visita del Gipuzkoa

A dos días de recibir al Acunsa Gipuzkoa Basket, el técnico del UEMC Real Valladolid, Roberto González, ha avisado sobre el potencial del conjunto donostiarra, además de valorar la buena línea que está mostrando el UEMC Real Valladolid Baloncesto.

“Afrontamos otro encuentro muy igualado y entretenido como los últimos contra equipos de LEB Oro, decididos con diferencias mínimas. La liga va a estar muy igualada, ellos tienen mucho potencial y son un buen equipo. Esperamos estar a la altura y ofrecer un partido bonito y que todos lo disfrutemos”, indicó el técnico de Carpio.

“No tenemos ningún lesionado, que es lo más importante. El equipo ha trabajado bien esta semana, igual que la anterior. Estamos en la buena línea, trabajando. Kavion Pippen necesita tiempo para adaptarse y conocer la liga, pero está entrenando muy bien y con predisposición. Eso nos anima al resto porque necesitamos esa pieza y sabemos que va a llegar y aportar todo lo que tiene”, continuó desgranando Roberto González.

La defensa como base

Para el vallisoletano, además, las opciones del Pucela pasan por frenar las virtudes ofensivas del cuadro de Lolo Encinas. “Tenemos que marcar una tendencia hacia la defensa, ser fuertes atrás y, si podemos, anotar. Lo importante es que ellos no sumen y marcarnos un límite de 80 puntos. En eso nos enfocamos”, explicó Roberto González.

Sobre el rival, el entrenador blanquivioleta profundizó. “Han cambiado mucho, pero siguen teniendo mucho potencial. En Almansa son un vendaval ofensivo que se va hasta los 105 puntos y eso se tiene o no se tiene. Es difícil de frenar y cuentan con muchos jugadores de nivel. Mario Delas y Aegir Steinarsson, un base eléctrico, son dos nombres destacados”.

Por último, Roberto González fue preguntado por el tono físico del equipo y las actuaciones en los últimos minutos de los partidos. “El último cuarto contra Granada se debe a un tema táctico y técnico, ya que simplemente dejamos de anotar, pero no de correr. Estamos bien físicamente y lo demostramos en A Coruña, no me preocupa. El final del partido allí tampoco es normal, pero hace años le ganamos al real Madrid con dos fallos de Louis Bullock en el tiro libre. Son cosas que pasan, es baloncesto y es lo mágico que tiene este deporte”, explicó.

