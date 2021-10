El cupón de la ONCE difunde Ríos de Luz, el paseo nocturno para conocer la magia de Valladolid

Ríos de Luz protagoniza el cupón de la ONCE del jueves, 21 de octubre. Cinco millones y medio de cupones difundirán estos paseos nocturnos que permiten conocer Valladolid de una manera diferente.

La ruta a pie Ríos de Luz comienza en la Acera de Recoletos y su recorrido es muy similar al de la visita guiada durante el día. Recorre los principales monumentos, plazas y avenidas del centro de la ciudad. Gracias a este proyecto Valladolid fue premiada como la ciudad mejor iluminada del mundo en 2011.

La Plaza Mayor, la Academia de Caballería, el Palacio de Villena, el Palacio de Pimentel, la Plaza de la Universidad, el Pasaje Gutiérrez, el Palacio de Fabio Nelli, el Teatro Calderón, la Casa del Sol, el Colegio de San Gregorio, la Catedral, la Antigua, San Pablo son algunos de los monumentos y edificios que forman parte de este recorrido.

Durante el recorrido, los edificios están iluminados en tres colores: verde para el recorrido turístico, blanco para el interior de iglesias y catedrales y morado, el color de la Valladolid, para los edificios culturales.

El nombre Ríos de la Luz deriva de la importancia que para Valladolid tuvo el Río Esgueva, afluente del Pisuerga, que antaño correteaba por las calles y que cedió su protagonismo en favor del desarrollo urbano.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

