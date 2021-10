Olmedo cierra esta tarde la temporada taurina vallisoletana con una clase práctica de toreo

Será a partir de las 17.30 de esta tarde dominical con alumnos de varias escuelas taurinas. Está organizado por la Escuela Taurina de Palencia que dirige el que fuera novillero Juan Cantora y cuenta como profesor con el matador de toros Jesús Fernández; ambos en tareas de subalternos desde hace unos años. Distintas instituciones colaboran en este festejo.

Se lidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque seis erales de la ganadería vallisoletana de Cantoblanco, de Manolo Ferrero, cuya vacada pasta por tierras de Peñaflor de Hornija. La entrada será gratuita.

Y seis serán los novilleros que se enuncian para este evento, que cierra la temporada taurina en Valladolid en festejos de montera (léase toreo de a pie). Este es el orden de actuación: Alejandro González, de Valdestillas y alumno de la E.T. de Salamanca, Juan Alonso y Juan Pérez, ambos de la E.T. de Palencia. Óscar Pastor “Gallito”, de la E.T. de Guadalajara, Tristán Barroso de la E.T. de Badajoz y Guillermo Alonso de la E. T. de Palencia.

Sigue los temas que te interesan