Fernando de la Cal, alcalde de Aldeamayor: “Soy transparente pese a las críticas de la oposición”

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid estimaba el recurso interpuesto por Roberto Martínez Pérez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, contra el decreto del alcalde tras denegarse el acceso a varios expedientes de contratación.

El alcalde del municipio vallisoletano, Fernando de la Cal, asegura que “cuando se ha solicitado de forma correcta” se ha dado “acceso sin problema alguno” a toda la información que se ha solicitado, responde a la oposición y nos cuenta los proyectos futuros cercanos que tiene la localidad pucelana.

¿Cómo valora el alcalde que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Valladolid haya estimado el recurso de Roberto Martínez Pérez, portavoz del PP en el Ayuntamiento?

Negativa para el Ayuntamiento y para todos los vecinos del municipio porque en ningún momento mi intención fue quitar derechos a los concejales ni su participación. Lo que pasa es que ante los problemas surgidos en la localidad, por tener información personal de los vecinos contenida en expedientes municipales, con quejas de los afectados, se consideró necesario moderar el acceso a la información. La Ley de Protección de Datos establece una limitación de los contenidos de transcendencia pública de los expedientes municipales.

Este partido de la oposición asegura que se deniega el acceso a varios expedientes de contratación.

La solicitud de expedientes indiscriminada no es rechazada por falta de interés legítimo, sino por la forma de realizarla, habiéndose acreditado que cuando se ha solicitado de forma correcta se ha dado el acceso sin problema alguno.

La teniente de alcalde, Virginia Almanza, ofrecía su opinión en un vídeo y llamaba a la oposición a no paralizar la administración.

Entiendo su opinión perfectamente. Leídas las informaciones en prensa se da a entender que no he tenido en cuenta las solicitudes de información presentadas por la oposición. Lógicamente el derecho a la información no es absoluto, ni ilimitado, sino moderado a los expedientes concretos que solicite y con cautela de los datos de carácter personal que deben ser protegidos de los afectados.

¿El acceso al GESTIONA que es la plataforma de registro del Ayuntamiento, se les denegó a todos los concejales o solo a los de la oposición?

Se denegó este acceso a todos los concejales. También a los del grupo de Gobierno. Actualmente solo yo tengo acceso como alcalde y derivo los asuntos a los concejales delegados del área que corresponda el asunto a tratar.

¿Con qué fin cree que el partido que lo solicita necesita toda esa documentación?

En mi humilde opinión, creo que lo hacen con el fin de paralizar el ayuntamiento y dificultar el trabajo. Si no no tiene ningún sentido que se pida documentación de años, o expedientes sin concretar el asunto. Además se les ha dicho en alguna ocasión que pueden revisar los expedientes en el propio ayuntamiento por tratarse de mucha documentación y no han venido.

Le tachan de poco transparente, ¿Qué tiene que decir sobre esto?

Soy transparente pese a las críticas de la oposición. Es la imagen que la oposición quiere dar de mí porque es su estrategia política pero en el Ayuntamiento están las actas de los plenos donde me han pedido información y documentación y ordeno al secretario que se la facilite, pero también entiendo que tiene mucho trabajo para darles todo lo que solicitan cuando en la mayoría de los casos no concretan asuntos, sino que piden expedientes y expedientes sin discriminación ninguna.

¿Cómo finalizará esto?

Como ellos quieran porque, desde mi opinión, ya anticipamos, que nunca se le ha impedido el acceso a la información cuando la ha pedido de forma adecuada, individualizada, nominando el expediente, y no solicitando información de la que dispone sin limitaciones en la página web municipal. Decretos de contrataciones menores sin ninguna discriminación de numero de documentos y periodos de tiempos como nos tienen acostumbrados, tendremos que contratar un administrativo/a para que solamente realice esa función y que por supuesto tendremos que pagar todos los vecinos/as de Aldeamayor.

Para finalizar, ¿Cómo está el municipio?

Como en todos los sitios, en el último año hemos pasado momentos muy duros por la pandemia pero parece que poco a poco vamos volviendo a tener cierta normalidad y eso se nota también en el ánimo de los vecinos y las vecinas.

En el Ayuntamiento estamos muy ilusionados con algunos proyectos que tenemos en marcha y retomando las reuniones con organismos como confederación, consejería de transporte que estuvimos reunidos con ellos esta semana y con consejería de salud.

Vamos a hacer una obra en el edificio donde tenemos la pediatría para contar también con un médico y un enfermero más. También hemos estado reunidos con Socamex, la empresa de mantenimiento del agua, para ponernos ya con las obras que tenemos que realizar para ver si de una buena vez solucionamos el problema de riego en la urbanización ‘El Soto’ a principios de verano. Nosotros seguimos con mucha ilusión y muchas ganas de mejorar la vida de la gente y en eso vamos a seguir trabajando.

