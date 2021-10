Detenido tras chocarse, negarse a hacer la prueba de alcoholemia y morder la mano a un agente

La Policía Local de Valladolid ha detenido a un hombre tras chocar con su vehículo en la calle Hidrógeno en el cruce con la calle Nitrógeno en el polígono de San Cristobal de Valladolid, negarse a hacer la prueba de alcoholemia y morder en la mano izquierda a un agente de policía.

Los hechos sucedieron a las 02:10 horas de la madrugada de este viernes, cuando la Policía Local recibió un aviso del incidente. A su llegada al lugar de los hechos, los agentes se encontraron con que el vehículo se encontraba subido a la acera y empotrado contra una valla. Además, también vieron a un hombre con "claros" síntomas de haber ingerido alcohol intentando cambiar una rueda.

Por todo ello, la patrulla solicitó la presencia del equipo de atestados, que en ese momento se encontraba ocupado en la comisaría de Policía Nacional de Delicias. Ante esta situación se le informó al varón de 28 años que iba a ser trasladado hasta el lugar para ser sometido a la prueba de alcoholemia, y este accedió.

Se negó a hacer la prueba y mordió a un agente

Tras llegar a la comisaria de Policía Nacional de Delicias, el hombre comenzó a mostrarse nervioso y espetó que no se haría la prueba hasta que no se fumara "un cigarrillo" y bebiese "un vaso de agua". Los agentes le comunicaron que esto no era posible para no alterar los resultados de la prueba.

"Yo soplo cuando me sale de los huevos", contestó el hombre en un tono agresivo. En ese momento, se avalanzó contra uno de los agentes propinándole un mordisco en su mano izquierda. La Policía Local procedió a su detención por un presunto delito de atentado contra la autoridad y de desobediencia por negarse a hacer la prueba.

Finalmente se le trasladó al hospital por si puediera tener alguna lesión derivada del accidente y en ese momento el varón amenazó a los agentes diciendo que "cuando vea a un policía le voy a pasar por encima con el coche".

