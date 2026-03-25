José Luis Vicente Cano, de referente sanitario y cronista del Covid en Soria a ser detenido por prevaricación

La mañana de este martes, la sanidad de Castilla y León amaneció conmocionada. La Guardia Civil detuvo a José Luis Vicente Cano, gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, y a Óscar Pérez, responsable del área Económica y de Gestión y Servicios Generales.

Ambos se encuentran acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa continuada vinculado a decisiones de gestión económica adoptadas en la asistencia sanitaria de toda la provincia.

La operación, desarrollada a primera hora de la mañana, incluyó el traslado de los dos altos cargos a la Comandancia de la Guardia Civil de Soria para prestar declaración.

El Tribunal de Instancia 4 de Soria, en funciones de guardia, acordó en la tarde de este martes la puesta en libertad de los dos detenidos con la obligación de comunicar sus domicilios para futuras diligencias judiciales.

La noticia ha generado un impacto inmediato en un territorio donde la sanidad es un asunto especialmente sensible. Soria es la provincia más envejecida y despoblada de Castilla y León, con un territorio disperso que multiplica las dificultades de prestar una atención de calidad.

Pero el impacto ha sido aún mayor por lo significativo de la detención de José Luis Vicente Cano, un hombre que ha dejado un importante legado de gestión y de preservación de la memoria de la pandemia de la Covid-19 en la provincia soriana.

Un soriano de carrera

José Luis Vicente Cano nació en 1966 en Vadillo, un pequeño municipio del norte de la provincia de Soria.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, ingresó como personal estatutario en el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) con la plaza de titulado superior en Administración Sanitaria.

Toda su trayectoria profesional, de más de 25 años, se ha desarrollado en la sanidad pública autonómica, en perfiles técnicos y de gestión, lejos de los cargos de designación política. Desde 2002 ha estado estrechamente vinculado a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.

Durante más de dos décadas ocupó la Dirección de Gestión y Servicios Generales, el auténtico núcleo administrativo de la organización. Desde ese puesto fue el responsable de coordinar y elaborar los planes funcionales de numerosos centros de salud y ambulatorios de la provincia.

Su huella más visible está en el proyecto estrella de la sanidad soriana: la ampliación y reforma integral del Hospital Universitario Santa Bárbara, una obra emblemática y largamente demandada por la ciudadanía.

Visión estratégica y modernización

Vicente Cano ha participado también en la redacción de los sucesivos planes estratégicos de la Gerencia, en la elaboración de memorias anuales de gestión y en los rigurosos procesos de acreditación de calidad bajo el modelo EFQM.

Quienes han trabajado con él destacan dos constantes en su forma de actuar: una visión estratégica a medio y largo plazo y un impulso decidido hacia la modernización tecnológica.

Bajo su responsabilidad se impulsaron proyectos clave como la implantación de la historia clínica electrónica de Sacyl, conocida como Jimena, y la digitalización de la imagen radiológica en 2006.

También la puesta en marcha de diversas aplicaciones departamentales y la digitalización completa de historias clínicas y expedientes de recursos humanos.

En una provincia con graves problemas de despoblación y envejecimiento, estos avances buscaban mejorar la eficiencia, la coordinación entre Atención Primaria y especializada, y la calidad de la atención a los pacientes.

Memoria de la pandemia

Su perfil salió del ámbito interno con la llegada de la pandemia de la Covid-19. Mientras la crisis sanitaria golpeaba con dureza, Vicente Cano, entonces director de Gestión del Hospital Santa Bárbara, asumió una tarea poco habitual en un gestor: documentar lo que estaba ocurriendo.

En 2021 coordinó y editó el libro 'Covid-19. Un año de pandemia en Soria', una obra coral de 327 páginas editada por la Diputación Provincial.

El volumen reúne información detallada, con datos sobre incidencia, mortalidad, vacunación, recursos materiales y humanos, un análisis de la organización de la respuesta sanitaria y, sobre todo, más de 60 testimonios personales de profesionales que vivieron la crisis en primera línea.

Presentado en noviembre de 2021 en la Diputación de Soria, el libro fue descrito por el presidente provincial, Benito Serrano, como "un documento que pasará a la historia" gracias al esfuerzo voluntario de los sanitarios y a la labor de coordinación de Vicente Cano.

El propio autor subrayó en la presentación que "estamos obligados a celebrar la vida recordando la historia".

La obra se concibió como un ejercicio de memoria colectiva, un reconocimiento al esfuerzo de los profesionales y, al mismo tiempo, un manual de consulta sobre las lecciones aprendidas en una provincia especialmente vulnerable.

Aquella iniciativa consolidó su imagen como un gestor no solo técnico, sino también comprometido con la transparencia y con la necesidad de reflexionar sobre lo ocurrido para mejorar el sistema.

El ascenso a gerente

En agosto de 2023, tras la jubilación de Enrique Delgado, quien había ocupado la gerencia desde 2011, José Luis Vicente Cano asumió de forma temporal las funciones de gerente de Asistencia Sanitaria de Soria.

Acumuló el cargo con sus responsabilidades previas como director de Gestión y Servicios Generales.

Su nombramiento fue interpretado en su momento como un relevo continuista: un hombre de la casa, con profundo conocimiento de todos los servicios, de las tensiones históricas entre Atención Primaria y hospitalaria, y de los retos presupuestarios y logísticos de una gerencia compleja.

Durante los casi tres años que ha desempeñado la gerencia, Vicente Cano ha continuado impulsando la modernización de la organización. Todo ese recorrido profesional se ha visto bruscamente interrumpido en la mañana de este martes.

La Guardia Civil ha centrado su investigación en decisiones de gestión económica: contrataciones, adjudicaciones, prórrogas de contratos o modificaciones presupuestarias que, según la acusación, podrían haber incurrido en prevaricación continuada.

Sacyl ha reaccionado con un comunicado prudente: "respeta la presunción de inocencia", garantiza la "continuidad asistencial a los pacientes" y se pone "a disposición de la Justicia con absoluta transparencia y colaboración".

Mientras tanto, la instrucción judicial sigue su curso y determinará si se trató de errores administrativos, de interpretaciones controvertidas de la normativa o, como sostiene la investigación, de resoluciones arbitrarias adoptadas de forma consciente y reiterada.

Un contraste dramático

El caso deja una imagen especialmente potente por su contraste. El mismo hombre que hace apenas cuatro años coordinaba una obra colectiva para preservar la memoria de la pandemia en Soria, se encuentra ahora investigado por presunta prevaricación.

De planificar la ampliación del hospital que simboliza el futuro sanitario de la provincia, de impulsar la digitalización para mejorar la vida de miles de sorianos, de documentar el heroísmo de los profesionales durante la crisis del Covid, a ser detenido por la Guardia Civil.

La trayectoria de José Luis Vicente Cano, la de un soriano discreto, técnico de carrera, profundamente enraizado en su tierra y en su sanidad, queda provisionalmente suspendida entre el reconocimiento público por su labor durante la pandemia y las sombras de la investigación judicial.

Solo el paso de los meses y el avance de las diligencias permitirán conocer el alcance real de los hechos investigados y si esa larga carrera dedicada a la gestión sanitaria de Soria terminará marcada por este episodio o podrá continuar una vez aclarada su situación.

Por ahora, la provincia soriana observa con estupor cómo uno de sus gestores más conocidos pasa, en cuestión de horas, de coordinar estrategias sanitarias a convertirse en protagonista de una nueva crisis en Sacyl.