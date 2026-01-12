Ángel Ceña repite como candidato de Soria ¡Ya! en las elecciones autonómicas de Castilla y León

El candidato de Soria ¡Ya! a las elecciones autonómicas de Castilla y León, Ángel Ceña, durante la rueda de prensa de este domingo Concha Ortega ICAL

El actual portavoz de Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, repetirá como candidato del partido en las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo. La militancia de la formación ha elegido a Ceña como cabeza de lista en el proceso de primarias con el 89% de los votos, frente al 6% conseguido por Jesús Ángel Alonso, con una participación del 67% del censo de afiliados. El 5% de los votos ha sido en blanco.

Desde Soria ¡Ya! han destacado la "elevada participación registrada", reflejo, a su juicio, "del interés suscitado por el proceso y de la implicación de la militancia en una decisión clave para el futuro de la organización". El partido ha subrayado, además, "la normalidad, limpieza y discreción" con la que se han desarrollado las primarias, "un procedimiento plenamente democrático que diferencia a Soria ¡Ya! de los partidos políticos convencionales".

Ángel Ceña ha agradecido el respaldo recibido y ha señalado que este apoyo supone un compromiso "reforzado" para "seguir trabajando por Soria y para Soria". El resultado de las primarias, ha indicado, es también "un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años", tanto en el ámbito interno como en las Cortes de Castilla y León, donde la acción de Soria ¡Ya! ha permitido "situar a la provincia en el centro del debate político autonómico".

Una voz "propia y decisiva"

Ceña ha tenido palabras de agradecimiento para Jesús Ángel Alonso, destacando su "actitud constructiva" y su contribución a la "ejemplaridad" del proceso. Desde la organización se ha recalcado que su colaboración "ha sido y seguirá siendo fundamental" de cara a las elecciones autonómicas de 2026.

Soria ¡Ya! ha recordado que el siguiente paso será la aprobación de la lista electoral completa, que se llevará a cabo "de manera democrática" en la Asamblea Plenaria de la organización, tal y como establecen sus estatutos.

La formación afronta ahora el proceso electoral con la responsabilidad de haber sido la fuerza más votada en la provincia en las elecciones autonómicas de 2022 y "con la determinación de seguir defendiendo los intereses de Soria frente a décadas de abandono institucional". Tras cuatro años de trabajo en las Cortes, Soria ¡Ya! ha reivindicado la necesidad de contar "con una voz propia y decisiva" para que la Junta de Castilla y León "deje de dar la espalda a la provincia y empiece a corregir un desequilibrio histórico".