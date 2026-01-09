Indignación en Soria con el pacto Sánchez-Junqueras: "¿Por qué Carlos Martínez guarda silencio?"

La plataforma ciudadana Soria ¡YA! ha rechazado de forma contundente el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al considerar que se trata de un pacto "profundamente injusto" que perjudica de manera directa a la provincia y consolida las desigualdades territoriales.

"Para Soria es un fraude", ha señalado el portavoz de Soria ¡YA! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña.

El eje del acuerdo es el denominado principio de ordinalidad, según el cual las comunidades que más aportan deben ser también las que más reciben.

Para Soria ¡YA!, aplicar este criterio al reparto del fondo común es "inaceptable", ya que "supone destinar más recursos a los territorios más ricos" e ignora la situación de provincias con menor población, menor capacidad recaudatoria y mayores costes estructurales.

La plataforma recuerda que Soria padece una despoblación extrema, una elevada dispersión geográfica y costes muy superiores a la media para mantener servicios públicos básicos en un territorio extenso y poco poblado.

Ninguna de estas variables, subraya, parece tenerse en cuenta en el modelo que se está negociando, que prioriza exclusivamente la recaudación fiscal y beneficia a quienes ya parten de una posición privilegiada.

Crítica constitucional y al principio de solidaridad

Soria ¡YA! denuncia que este enfoque vulnera el espíritu de la Constitución Española y, en particular, el principio de solidaridad y el objetivo de garantizar un desarrollo económico equilibrado entre territorios.

"Financiar con más recursos a quienes más tienen supone, en la práctica, abandonar a provincias como Soria, que llevan décadas acumulando desventajas", señalan desde el movimiento ciudadano.

La plataforma considera además "absurdo" que la financiación autonómica se base únicamente en la recaudación.

Recuerda que muchas grandes empresas y contribuyentes están domiciliados en grandes áreas metropolitanas, pero generan actividad económica y beneficios en todo el país, incluida Soria, sin que esos ingresos se traduzcan en recursos suficientes para el territorio donde realmente se producen.

Exigen explicaciones a Carlos Martínez

Soria ¡YA! exige explicaciones a Carlos Martínez por el impacto negativo que este acuerdo puede tener para la provincia.

La plataforma quiere saber si el PSOE de Castilla y León comparte el criterio del presidente del Gobierno y si avala un modelo de financiación que ignora la despoblación, la dispersión territorial y el coste real de los servicios públicos.

El movimiento ciudadano se pregunta por qué el dirigente socialista guarda silencio ante una cuestión que considera de enorme trascendencia para el futuro de Soria y si ese silencio responde al miedo a enfrentarse a su propio partido.

También muestra su sorpresa por que este sea el planteamiento de un PSOE "que se dice progresista pero que vuelve a dejar de lado a los territorios más pobres y despoblados".

Negociación bilateral y rechazo frontal

La plataforma critica asimismo la forma en que se está desarrollando la negociación, al entender que una cuestión de Estado como la financiación autonómica se esté abordando de manera bilateral con ERC.

A su juicio, es "inaceptable" que se utilice como moneda de cambio para garantizar apoyos parlamentarios a un gobierno en minoría.

Soria ¡YA! defiende que la política fiscal y el sistema de financiación deben servir para apoyar a los territorios con mayores desequilibrios demográficos, económicos y productivos, y no para reforzar a quienes ya están en mejor posición.

"Comprometer el futuro de Soria para satisfacer intereses políticos coyunturales es, sencillamente, inadmisible", denuncian.

Reivindicación de una financiación justa

La plataforma insiste en que los sorianos son ciudadanos de pleno derecho y no pueden seguir siendo excluidos de una financiación justa y equitativa.

Reclama un cambio profundo en los criterios de financiación autonómica que incorpore de forma real y efectiva la despoblación, la dispersión territorial, el elevado coste de los servicios y los graves desequilibrios económicos.

Solo así, concluye Soria ¡YA!, será posible dejar atrás "el discurso vacío" y empezar a afrontar con seriedad los problemas que lastran el futuro de la provincia.