Ángel Ceña y Jesús Ángel Alonso disputan el liderazgo de Soria Ya para optar a la Junta: funcionario contra diseñador

El portavoz de Soria Ya en las Cortes, Ángel Ceña, y Jesús Ángel Alonso concurrirán al proceso de primarias convocado por la formación para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026.

La Coordinadora Ejecutiva del partido ha validado ambas candidaturas, fijando la jornada de votación para el próximo 11 de enero.

Los militantes de Soria Ya podrán participar en este proceso interno tanto de forma presencial como mediante voto por correo postal certificado, siempre que cumplan los requisitos establecidos: estar empadronados en la Comunidad, encontrarse al corriente de pago y contar con una antigüedad mínima de un año como afiliados.

En su primera comparecencia conjunta tras confirmarse las candidaturas, Ceña y Alonso escenificaron unidad y compromiso con el proyecto político de la formación, asegurando que se prestarán apoyo mutuo independientemente del resultado de las primarias.

Ceña ha señalado que "mi compromiso es con Soria y con un proyecto colectivo que ha demostrado que se puede defender esta provincia con rigor, independencia y resultados. Me presento porque creo que todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar un futuro digno a nuestra tierra".

Por su parte, Jesús Ángel Alonso ha subrayado que "nos une la misma preocupación por Soria y la convicción de que Soria ¡YA! es la herramienta útil para que la provincia tenga voz propia en Castilla y León. Llevo en la plataforma desde 2007 y creo que es el momento de dar un paso adelante en mi compromiso con la provincia".

Soria YA afronta este proceso interno tras los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de febrero de 2022, en las que logró el 42% de los votos en la provincia y tres de los cinco procuradores en disputa, consolidándose como la fuerza mayoritaria en Soria.

Perfiles

Angel Ceña en la actualidad es procurador en las Cortes de Castilla y León junto a Vanessa García y Juan Antonio Palomar, y uno de los dos portavoces parlamentarios del grupo UPL-Soria ¡YA!. Dentro de la organización, desempeña el cargo de secretario general.

Ceña entró a formar parte de Soria ¡YA! en el año 2019, tras participar en la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada en Madrid. Licenciado en Derecho e Historia, Ceña es funcionario de la Junta desde 1992, desempeñando diferentes funciones en la administración autonómica a lo largo de su carrera.

Jesús Ángel Alonso forma parte de Soria ¡YA! desde 2007, siendo uno de los miembros más veteranos de la plataforma. Dentro de la organización política, es presidente de la Comisión de Respeto y Garantías.

Alonso es un emprendedor soriano conocido por ser el creador del portal web Valonsadero.com y propietario de una agencia de diseño y marketing establecida en Soria capital. Además es uno de los impulsores de la Asociación de Diseñadores de Soria.