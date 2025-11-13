Caja Rural de Soria premia el mejor trabajo de fin de grado: Edurne Izcue triunfa con su brillante idea

Imagen de familia de los premiados en el Campus Duques de Soria Fotografía: Caja Rural de Soria

En la mañana de este jueves, 13 de noviembre, y en el Salón de Grados del Campus Duques de Soria, se ha llevado a cabo la entrega anual de los Premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado del Campus Duques de Soria.

Se trata de un evento que pasa por ser una iniciativa organizada por la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria y cuenta con la colaboración de la Universidad de Valladolid en Soria.

El propósito de estos premios es el de reconocer y dar visibilidad a la excelencia académica y la innovación en los Trabajos de Fin de Grado de los estudiantes de las escuelas diversas que forman parte del Campus de Soria.

Una edición que ha destacado por su calidad y originalidad de los proyectos presentados.

Ganadores

En esta edición, Edurne Izcue ha sido galardonada con el primer premio por su trabajo titulado "Efectos de la medicación antihipertensiva sobre la respuesta de la presión arterial durante el ejercicio: una revisión sistemática con metaanálisis".

Además, se ha otorgado un accésit al trabajo más innovador a Luis Enrique Fernandez, por su investigación titulada "Proyecto de instalación de un sistema agrovoltaico en un viñedo en San Esteban de Gormaz."

En la categoría de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido otorgado a Laura Garcia Sanz por su proyecto "Ejercicio físico multicomponente en el abordaje de la fragilidad en personas mayores desde Atención Primaria: un estudio de caso cualitativo."

Blanca García, directora de la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria, ha señalado que el fin de estos premios es más que una distinción: es un estímulo para que los estudiantes continúen esforzándose y persigan la excelencia en sus futuros proyectos.

Además, en este evento se ha realizado un resumen de las actividades de la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria durante 2025

La octava edición confirma el valor de este proyecto, que impulsa a los jóvenes, y refuerza el compromiso de Caja Rural de Soria con el desarrollo de Soria.