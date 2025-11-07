Raúl (30), el primer soriano en concursar en GH: dueño de dos bares, jugador profesional de póker y "el puto amo"

Raúl Martínez es el primer soriano que concursa en Gran Hermano. Este jueves comenzaba una nueva edición, muy especial, por el aniversario de los 25 años del programa con el que los españoles conviven las 24 horas.

Todo el mundo estaba muy atento a la pantalla para conocer a los nuevos concursantes y su historia. Amigas que entraban juntas, hermanos que se negaban a concursar si está el otro en la casa o personas que ya se habían presentado en otras ocasiones han sido algunas de las historias que han protagonizado el primer capítulo.

Entre todos ellos, se encuentra este concursante castellano y leonés que entra a la casa pisando muy fuerte. Su presentación no ha dejado indiferente a nadie. Un nuevo participante al que conocían los espectadores durante una pausa publicitaria.

Jorge Javier, antes de dar paso al vídeo, bromeaba con que cada día toma "una ración de ambición para desayunar". Tiene 30 años y está "muy orgulloso" de ser el primer soriano en participar en Gran Hermano.

Es jugador profesional de póker, a los 24 años decidió profesionalizar el mundo de las cartas: "Super, aquí tienes el próximo MVP de la edición". Si bien, afirma que su mayor estrategia la va a utilizar en GH: "El maletín me lo voy a llevar yo".

Con 23 años decidió abrir su primera discoteca. Actualmente tiene esa y la semana pasada abrió un nuevo bar. Por lo que se define como "muy ambicioso, sin techo".

En su vídeo de presentación asegura que desde fuera de la barra dirige mientras que cuando está dentro sirve copas. Su compañero Ismael, trabajador del bar, garantiza que le gusta "mucho mandar" y confía en que no lo haga mucho en la casa.

"Te dejo encargado del otro bar, espero que cuando vuelva no esté en llamas", bromea el soriano mientras se ríe con su amigo.

El joven Raúl explica que todo el dinero que genera con su discoteca y el póker lo invierte "en bolsa y criptomonedas". Y no tiene dudas en cómo definirse: "Soy el puto amo y siempre lo he sido".

"Cogiendo una discoteca con 23 años y la reventara como la reventé pues dice mucho de mí. Con el tema del póker, en menos de un año, estaba jugando torneos televisados de los más caros de España y me hice mi hueco", afirma.

Ahora, tiene claro su próximo objetivo: "La mejor jugada de mi vida va a ser ganar Gran Hermano".