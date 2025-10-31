A prisión por cultivar y vender marihuana desde un pueblo de 250 habitantes en Soria: usaba tres casas para el proceso

Imagen de uno de los registros domiciliarios en Santa María de Huerta

Tenía todo perfectamente estudiado y controlado. Además, hacerlo desde un pequeño pueblo de la provincia de Soria de apenas 250 habitantes camuflaba su actividad ilícita. Pero no ha podido escapar de los agentes de la Guardia Civil, que le han detenido en Santa María de Huerta donde tenía tres viviendas para diversificar todo el proceso del cultivo de marihuana.

La unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil detuvo a este hombre de 30 años el pasado 23 de octubre como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

La denominada operación Hurucay ha permitido desarticular este punto de cultivo y venta de drogas tras autorizar el Tribunal de Instancia - Sección Civil y el Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán los pertinentes registros domiciliarios.

En estos localizaron 50,8 gramos de metanfetamina, 3,8 kilogramos de cogollos de marihuana en seco y 2,5 kilos de restos de poda de marihuana. También se intervinieron semillas, productos fitosanitarios y abonos usados en el proceso de cultivo de la sustancia estupefaciente.

Incautaron igualmente un vehículo, un teléfono móvil y dinero en efectivo que procedía de la supuesta venta de la droga.

El detenido utilizaba las tres viviendas para las distintas fases de producción. En una sembraba la marihuana, en otra procedía al secado y la última era destinada al almacenaje.

Además, tenía instalado un sofisticado sistema de videovigilancia para controlar los procesos, evitar potenciales robos e intentar detectar la presencia de los agentes de la Guardia Civil. El sistema, según fuentes oficiales, estaba instalado ilegalmente, incumpliendo la normativa sobre protección de datos, por lo que fue retirado en el momento de la explotación de la operación.

Las diligencias instruidas, junto al detenido, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia-Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán. Tras tomar declaración al acusado, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.