Cortada la A-2 y dos heridos graves tras volcar un camión y caer una viga que transportaba encima de un vehículo

El camión volcado en Arcos de Jalón, en la A-2 Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Soria

Dos personas han resultado heridas en la mañana de este lunes, 15 de septiembre, tras la colisión entre un turismo y un camión que transportaba vigas de hormigón, en una carga que ha afectado al turismo y que ha quedado esparcida en la calzada, como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El suceso se ha producido a las 12:09 horas de en el punto kilométrico 166 de la A-2 a su paso por el término municipal de Arcos de Jalón, sentido Zaragoza, como ha añadido el Servicio de Emergencias.

Según indicaban los alertantes, dos personas, las ocupantes del turismo, han resultado heridas y estaban atrapadas en el interior del vehículo.

Se ha informado de lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que ha movilizado un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico. También a un equipo médico de Arcos de Jalón y acude también una ambulancia de Castilla La Mancha.

El camión ha volcado y la carga de vigas de hormigón han caído a la calzada, una de ellas ha impactado contra el turismo. Los dos heridos son de carácter grave. Uno de ellos ha sido evacuado, en helicóptero, a Zaragoza y otro en ambulancia a Guadalajara.

La A-2 permanece cortada en sentido Zaragoza. Se han establecido desvíos desde Medinaceli a A-15 hasta Almazán y desde allí, por la CL-116, por Monteagudo. Hay un carril abierto en sentido Madrid.