Boleto millonario en Soria: un único ganador se lleva más de 370.000 euros en la Bonoloto

Un único boleto sellado en la administración de loterías número 3 de Soria, situada en el edificio de la Avenida Mariano Vicén, 7, ha resultado premiado con el premio de Primera Categoría (seis aciertos) en el sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 7 de agosto.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 38, 31, 32, 01, 26 y 15, con el 29 como complementario y el 5 como reintegro. La recaudación total del sorteo ascendió a 2.097.446,50 euros.

Además, ha habido un único acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), que selló su boleto en Valencia, concretamente en la Administración de Loterías número 119, ubicada en la Plaza Doctor Berenguer Ferrer, 12. Este premio asciende a 134.774,19 euros.

El reparto de premios incluye también 47 boletos con cinco aciertos que recibirán 1.433,77 euros cada uno; 3.316 boletos con cuatro aciertos que obtendrán 30,48 euros; y 67.495 boletos con tres aciertos que ganarán 4 euros. Además, 418.641 reintegros se llevarán 0,50 euros.