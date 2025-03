"Podrá morir en paz": Satur y el reencuentro con sus orígenes en un pueblo soriano abandonado gracias a su nieto influencer

Son, quizás, los abuelos más conocidos de internet. Saturnina y Llorenç son una cara visible en las redes sociales gracias a los vídeos que su nieto, David Triay, más conocido como 'El Cromas', sube con ellos. Acumula casi 8,5 millones de seguidores en sus redes sociales (Instagram, TikTok y YouTube principalmente).

En estos últimos días se han convertido, una vez más, en virales a raíz de uno de los vídeos de su nieto. Y es que El Cromas se encuentra grabando una serie (En España pasan cosas) viajando por los lugares más recónditos de España o aquellos que en su día fueron famosos y hoy han perdido esa notoriedad.

"El objetivo es dar a conocer lo que es para nosotros la España de verdad", explica Jaume Barceló, padre y representante de David a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Y en ese viaje han hecho un hueco al que fue el pueblo de origen de Saturnina, a quien todos llaman Satur, que tiene su ubicación en Soria.

La emoción del abuelo al ser preguntado por su nieto sobre cuál sería el deseo que querrían cumplir antes de morir y su respuesta sin ningún atisbo de duda que sería volver a Soria y recordar el pueblo de nacimiento de Satur ha conmovido a las redes sociales, que ahora quieren saber más de la historia.

Aunque habrá que esperar al Día del Padre, el 19 de marzo, para poder ver el capítulo, Jaume Barceló atiende a este periódico para contarnos más en profundidad esta peculiar historia. Y es que el día de la emisión no está elegido al azar.

Llorenç, nacido en Menorca, y Satur llevan casados desde 1962, cuando ambos tenían aún 19 años. Preocupado por los orígenes de su mujer, que tenía totalmente desconocimiento de ellos, fue el abuelo quien comenzó a investigar sobre el pasado de Satur.

Descubrió que Satur había sido adoptada cuando únicamente tenía tres años. En realidad no era menorquina, como creían hasta el momento, sino que había nacido en Acrijos (Soria).

Un pequeño pueblo soriano que durante los años 70 terminó de despoblarse y pasó a estar abandonado. "Son nueve hermanos y ella es la antepenúltima. Por la situación económica, política y social del año 46, en una combinación rocambolesca, queda en adopción", apunta Jaume sobre la historia de su suegra.

Saturnina y Llorenç, los abuelos del influencer menorquín El Cromas con orígenes en Acrijos (Soria) Foto cedida por Jaume Barceló

Algunos de sus hermanos, con 10 y 12 años, fueron a servir a familias burguesas de Barcelona, donde los padres biológicos de Satur habían emigrado, mientras que ella se vio en un "cúmulo de coincidencias" que le llevó a ser adoptada por una matrimonio de agricultores de Menorca.

"Este matrimonio iba siempre al banco de alimentos de Menorca a dar el sobrante de su cosecha en un convento", relata el padre del influencer. En este centro religioso había una monja que tenía contacto con su homónima en Barcelona y los padres biológicos de Satur fueron finalmente convencidos para dar a la pequeña en adopción.

La temprana edad de Satur, de apenas tres años entonces, hace que, evidentemente, no tenga recuerdos de ello. Tras casarse con su marido, Llorenç, este comenzó a investigar y fue el quien descubrió que era adoptada, sin que ella lo supiera.

"Hace la conexión y movió hilos. Se enteró que había nacido en Acrijos, pero no le cuadraba. Empezó a investigar, dio con la tecla y encontró a los padres biológicos", recuerda Jaume.

En el 1963 Satur pudo conocer a sus padres biológicos en un encuentro que organizaron en la comarca de Maresme, en Barcelona. "A diferencia de mucha gente que es adoptada ella acabó conociendo a sus padres y tuvo una relación normal toda la vida hasta su muerte", asegura.

Jaume explica que, aunque Saturnina incluso "hable mal" el castellano, ya que fue criada con la lengua menorquina, su "genética es 100% castellana". "Cuando se enfada se enfada en castellano y su carácter es 100% de allí. El que conozca la provincia sabe de lo que hablo", bromea.

Durante su vida, Satur y Llorenç han podido ir por primera y única vez a Acrijos. Estuvieron el 1986, una vez ya había sido despoblada, habiendo pasado ya casi 40 años desde entonces. Ahora, su nieto les brindará la oportunidad de regresar antes de que fallezcan.

La aventura presenta algunos hándicaps como la dificultad del terreno, ya que se trata de un viaje tedioso en el que las pistas de acceso al poblado están en desuso y únicamente se puede acceder con vehículos especiales adaptados al terreno.

Para ello contarán con la ayuda de David Ortega, un conocido soriano en redes sociales al que Jaume ha querido agradecer su predisposición y su propuesta "muy específica". "De Soria no nos sorprende que pasen cosas buenas", apunta el padre de El Cromas.

Imagen de un cuadro de Saturnina y Llorenç con su nieto David 'El Cromas' Foto cedida por Jaume Barceló

"La pista de acceso no está muy bien habilitada y ellos tienen 88 y 81 años y su movilidad es muy reducida. La única manera de llegar es con un jeep que quepa mucha gente, ya que llevamos todo un equipo de producción. Contamos con David y nos va a ayudar", insiste en su agradecimiento.

Y es que han sido muchos los sorianos los que se han ofrecido a dar algún tipo de ayuda a El Cromas, Saturnina, Llorenç y su familia. Algo que han recibido con "enorme gratitud", pero sin perplejidad ya que están "acustumbrados a recibir muchos buenos comentarios de David".

El viaje de vuelta a Acrijos será un motivo muy especial para Satur quien, afirma Jaume, "podrá morir en paz". Pero también para el abuelo, para quien señala, como origen de los descubrimientos, incluso significará "más".

"El abuelo es muy emotivo y ella un poco más castellana. No quiere decir que no tenga emociones, pero como que no le da importancia a casi nada", explica Jaume sobre sus suegros.

Satur, Llorenç y El Cromas remorarán en estas próximas fechas los orígenes de la abuela, en un emotivo viaje con el que han querido también aportar su "humilde grano de arena a los sorianos que tanto nos han dado siempre".

Además de Acrijos, que esperan dedicarle un capítulo entero en la serie de YouTube, también sacarán otro sobre rincones de la provincia de Soria.

De esta manera, esta famosa familia menorquina rememorará sus orígenes castellanos, ya que si no fuera por Satur ninguno de ellos serían lo que son. "A Soria le debemos todo", sentencia Jaume Barceló.