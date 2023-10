El vicepresidente segundo de Soria Ya abandona el partido y asegura que las generales fueron "una oportunidad perdida"

El vicepresidente segundo de Soria ¡YA!, Fernando Arévalo, presentó su renuncia a dicho cargo como a su militancia al partido político sorianista, esgrimiendo una serie de razones tanto personales como políticas.

El político esgrimió su renuncia a problemas de salud familiares, y señaló que por ello se ha visto en la obligación de permanecer apartado de la actividad organizativa del partido en las últimas semanas. “La distancia tomada me ha llevado a un periodo de reflexión acerca de mi papel dentro del partido que, finalmente, ha desembocado en mi retirada definitiva del mismo”, destacó.

Arévalo reconoció que el resultado de las Elecciones generales socavó la ilusión puesta en este proyecto." Una ilusión que era el motor de todo el trabajo que de manera altruista muchos realizamos en Soria ¡Ya!. No dejo de pensar que fue una oportunidad perdida para Soria. No obstante, quizá se requiera cierta autocrítica. Tampoco niego cierta desilusión personal dentro del partido en los últimos tiempos. En cualquier caso, reitero que la razón de mi retirada, no es una, sino un cúmulo de circunstancias", indicó.

Sigue los temas que te interesan