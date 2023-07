Benito Serrano, reelegido presidente de la Diputación de Soria: "Estamos llenos de coraje, talento y ganas de trabajar"

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, prometió hoy trabajar desde la institución provincial en un tono reivindicativo para lograr mejorar la calidad de vida de los sorianos, y señaló que el nuevo equipo de Gobierno cuenta con “ilusiones renovadas” que pondrá al servicio de los vecinos de una “tierra de oportunidades”. “No estamos vaciados, estamos llenos de coraje, talento y ganas de trabajar”, expresó.

El pleno extraordinario para constituir la Diputación tuvo lugar hoy, tras casi dos meses desde que se celebraran las elecciones municipales. La discrepancia a la hora de contabilizar los votos en los municipios de menos de 100 habitantes, llevó al PSOE a judicializar el proceso. Finalmente, la pasada semana el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso socialista, decisión que permitió la constitución de la institución.

A pesar de las discrepancias públicas que el PP y el PSOE mantienen por este y otros asuntos, Serrano tendió la mano a los diputados que conformarán la oposición once del PSOE y uno de Vox. “Ojalá seamos capaces de remar todos juntos. Tiendo la mano para trabajar unidos por el futuro de nuestra tierra, si no avanzamos en la misma línea nuestro futuro estará bloqueado”, manifestó.

Al respecto, señaló que la provincia de Soria necesita unas administraciones reivindicativas, por las muchas necesidades que padece, y agregó que esto tiene que estar por encima de las siglas políticas. “Pueblos grandes y pequeños, provincia o capital, todos aquí representados, la responsabilidad es conjunta, Soria necesita el esfuerzo y aunar la voz de todos”, reseñó.

Asimismo, el presidente de la Diputación esbozó las líneas de trabajo de la próxima legislatura, y así avanzó que trabajará para para paliar la soledad no deseada; facilitar el acceso a la vivienda y a servicios de primera calidad; apoyar a las empresas, el comercio local y de proximidad; a los más mayores y vulnerables.

“Seguiremos trabajando en mejorar la digitalización, el relevo generacional, fijaremos empleo en nuestra tierra trabajando en el reto demográfico con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la gestión eficaz de los fondos europeos, potenciaremos nuestros recursos turísticos, culturales y deportivos y seguiremos reclamando a las administraciones para lograr una financiación justa”, comprometió.

A esto se suma su compromiso de trabajar para atraer inversión y talento y para que Soria continúe siendo un referente en gastronomía con el apoyo, aún más, de las marcas de garantía y los recursos endógenos. “Es nuestra obligación continuar con la lucha para ampliar las oportunidades, el empleo, los servicios básicos y la calidad de vida”, agregó.

Como novedad más reseñable el alcalde de Soria, Carlos Martínez, se convirtió hoy en diputado provincial, tras prometer su cargo. Además, en la bancada del PP faltaba Laura Prieto, que no pudo asistir a jurar su cargo debido a un problema de salud. De esta manera, Benito Serrano fue investido presidente por mayoría simple.

Finalmente, Benito Serrano, emplazó a los diputados a trabajar por una Soria que “espera”, ya que tener éxito no es aleatorio sino que es una variable dependiente del esfuerzo”. “Por esto os pido que me ayudéis en ello pues se que es la intención de todos los que hoy conformamos esta Diputación conseguir lo mejor para nuestra querida provincia, y no solo me refiero a políticos, sino a todo el personal que trabaja en la casa y sin lo que nada sería posible, vaya también para todos ellos mi reconocimiento y afecto. A todos os trasmito mi entusiasmo y os recuerdo que nunca nada grande se consiguió sin él”, concluyó.

