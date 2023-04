Félix Bolaños cree que el Gobierno de Castilla y León "no da para más" y su atención "da vergüenza ajena"

El ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, Félix Bolaños, aseguró hoy que el Gobierno de España estará "especialmente atento" tanto a las necesidades de Castilla y León y Soria como a "los retrocesos que se les pase por la cabeza" al Gobierno autonómico de PP y Vox, al que definió como de la "vergüenza ajena": "No dan para más".

En declaraciones ofrecidas a los medios, recogidas por Ical, antes de su participación en un encuentro municipal del PSOE en Soria, Bolaños resumió con esas dos palabras al Gobierno de la Junta de Castilla y León, al que también tildó como ejemplo de "extremismo e incompetencia", y frente al que aseguró que el Gobierno de España seguirá "trabajando con Soria dentro de nuestras prioridades" y en la vigilancia a las acciones del Ejecutivo autonómico.

En ese sentido, aseguró que ya demostraron su atención frente a "aquel intento de hacer retroceder los derechos de las mujeres 50 años" por parte de la Junta: "Allí estaba el Gobierno de España para decirles que ni un milímetro de retroceso en el avance de los derechos de las mujeres".

En cuanto a Soria, Bolaños reivindicó que, tanto ciudad como provincia, "nunca en la historia han estado tan presentes en los Consejos de Ministros y en las prioridades del Gobierno de España", algo que aseguró que "va a continuar mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno".

Mostró asimismo su confianza tanto en mantener el gobierno en la capital soriana y en alcanzarlo en la Diputación, porque "el voto que defiende a Soria es el voto socialista, que consigue ayudas para empresarios y emprendedores, consigue que haya 130 medidas para luchar contra la despoblación, que se radique aquí el Centro Nacional de Fotografía o el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, y el que va a seguir trabajando para que siga haciendo proyectos muy importantes que se van a conocer muy pronto en Soria ciudad".

"Semana magnífica" para España

En clave nacional, Bolaños hizo un repaso a los acontecimientos de la última "semana magnífica" para España, al aprobarse "un blindaje del sistema de pensiones para que suban lo que suba la vida y tengamos pensiones los que ya la están percibiendo y los que tienen 40 y 30 años" y prorrogarse la "solución ibérica", que topa los precios de la factura de la luz para que España tenga "la más baja de la Unión Europea".

Destacó, asimismo, la visita de Pedro Sánchez a China, en la que "se ha demostrado el peso que tiene el presidente de España", y reivindicó la recepción de otros 6.000 millones de euros más de fondos europeos para convertirse "con diferencia" en el país de la UE "que más fondos ha recibido y que más fondos ejecuta", lo que les lleva a ser "ejemplo a nivel europeo".

Reconoció, no obstante, asuntos pendientes en relación al "reto y la dificultad de la inflación", ya que desde el Gobierno son conscientes de que "ha subido la cesta de la compra" pero recordó, no obstante, que "España tiene hoy una tercera parte de la inflación de hace un año gracias a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno".

"Enfrente, ya sabemos lo que hay: un poquito de nada, de insulto de metedura de pata y un todo de la nada más absoluta, que es lo que ahora supone la derecha", concluyó.

Invita a la Junta a complementar las ayudas a la vivienda del Gobierno

Además, Bolaños, invitó hoy a la Junta de Castilla y León a complementar los 50 millones de ayudas a políticas de vivienda aportadas por el Ejecutivo nacional "si no les parecen suficientes", en respuesta a las críticas esgrimidas el pasado jueves, en Consejo de Gobierno, por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo.

Recordó Bolaños hoy en su respuesta, en declaraciones recogidas por Ical durante la visita del ministro de la Presidencia a Soria, que las competencias en materia de vivienda "son autonómicas" pero que, por el momento, "cualquier euro de políticas públicas para apoyar el acceso a la vivienda en Castilla y León es del Gobierno de España".

"Vox y el PP ni están ni se les espera", continuó esgrimiendo, en su crítica a la Junta de Castilla y León, invitándoles a completar la cantidad destinada por el Gobierno de España, que cifró en 50 millones de euros, si creen que no es suficiente, porque ahora mismo, "el gobierno de la vergüenza ajena de PP y Vox no ponen ni un céntimo, y tienen la osadía de quejarse de que es insuficiente" el fondo puesto por el Gobierno.

Así, Bolaños concluyó dirigiéndose a los jóvenes de Castilla y León y "a todas las personas que quieran acceder a una vivienda" informando de que "el Gobierno de España, sin competencias en esta materia, se involucra y compromete aportando dinero público para que todo el mundo tenga acceso". Recordó además que el Gobierno trabaja en el Parlamento para conseguir "la primera ley de vivienda estatal de la historia de la democracia, que tiene que ser el quinto pilar del estado del bienestar".

Incendios

También se refirió Bolaños a las críticas esgrimidas ayer por Mañueco, que consideró "deleznable" el "uso" que, afirmó, el Gobierno de España está haciendo con la proliferación de incendios el verano pasado y al inicio de esta primavera.

Bolaños no quiso entrar a valorar unas declaraciones "ofensivas" pero sí manifestó que al Gobierno de España "le gustaría que el gobierno de PP y Vox en Castilla y León hiciera una política eficaz de dotación de medios" para que "no pase lo que pasó el verano pasado", cuando "el Gobierno de España y las comunidades limítrofes se tuvieron que volcar para luchar contra los incendios en Castilla y León".

Todo debido a que el Gobierno autonómico "había abandonado por completo las políticas autonómicas de protección y prevención de incendios", en algo que consideró "un hecho tan evidente y una verdad tan objetivoa, que no es necesario entrar en mayor disquisición".

Por último, el ministro de la Presidencia afirmó que se encuentran implementando, desde el Gobierno, la Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado mes de octubre, para "impedir que haya cualquier tipo de vestigio y homenaje a lo que fue la dictadura y el dictador" y que, aunque llevan "pocos meses" de vigencia de la ley, el objetivo principal es "poner en el centro a las víctimas que sufrieron la represión y la dictadura" para que "nuestra democracia sea cada día más digna".

Que el Gobierno que "fuerce" a la Junta

Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, pidió hoy al Gobierno central que "marque reglas" y "fuerce" a la Junta de Castilla y León a realizar las convocatorias de los fondos Next Generation transferidos por el Estado para su gestión por la Comunidad Autónoma, ya que denunció que están "bloqueadas" y "no hay ni una sola" en marcha.

Antes de participar en un ‘Encuentro municipal’ del PSOE de Soria, que tuvo como invitado al ministro de la Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, Carlos Martínez se quejó de esta falta de convocatoria a la que se puede concurrir para captar nuevos fondos y demandó expresamente la intervención del Gobierno.

"Hay que marcar las reglas, no puede ser que no haya ninguna convocatoria de fondos Next; ni una sola", enfatizó el regidor, que recalcó que está "bloqueada por un Gobierno silente y dormido", para reseñar la importancia de estos fondos en materia de vivienda, empleo o polos logísticos.

Tras remarcar la importancia de las convocatorias de libre competencia competitiva para captar fondos, manifestó que en la Junta de Castilla y León "están a otra cosa, a su pugna con el Gobierno de España". "Hay que forzar al Gobierno de la Comunidad a que se ponga a trabajar, hora es ya", zanjó.

Por otro lado, defendió que la provincia de Soria "necesita un cambio" y afirmó que su partido "va a por la Diputación" en las elecciones de mayo, ya que aseguró que tienen candidato, proyecto y equipo, a la vez que criticó que en el Partido Popular, aunque "se escondan en la segunda fila, siempre sean los mismos" candidatos.

Sigue los temas que te interesan