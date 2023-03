Un camión se sale de la carretera, vuelca y el remolque corta uno de los carriles en Soria

Un camión se ha salido de la carretera y ha volcado posteriormente cuando circulaba por el kilómetro 135 de la N-112, a su paso por el municipio soriano de Cuesta de la Omeñaca. Parte del remolque ha ocupado el carril sentido Soria.

El conductor, que ha resultado ileso, transportaba carbonato cálcico, que es un material no peligroso. No obstante, desde la Subdelegación del Gobierno han precisado que no ha sido necesario desviar el tráfico, sino que está siendo regulado con conos hasta la retirada del remolque.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 08:00 horas y hasta el lugar ha acudido personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de conservación de carreteras.

