Tres jóvenes detenidos por robar y pegar a un hombre al que le habían prestado 300 euros en Soria

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes de 18 años en Soria. Al parecer, el denunciante a principios del mes de noviembre del año pasado había pedido un préstamo de 300 euros a una persona, asegurando que se lo devolvería a plazos. Pese a lo pactado, el prestamista empezó a pedirle el dinero al día siguiente.

Al poco tiempo, la víctima vendió una consola para poder darle 150 euros. Pero el prestamista le pidió 50 euros más por la demora. Unos días después, el denunciante se encontró con un joven que le pidió que le siguiera hasta la entrada del garaje donde estaba el denunciado. Sin mediar palabra, le agredió con una herramienta similar a una llave iglesia y le provocó un corte en la cabeza. No solo eso, sino que también le amenazó a la víctima con agredirle a él y su madre si avisaba a la Policía.

El autor de los hechos le exigió la devolución del dinero. A mediados de enero, se volvió a topar con ello prestamista y dos jóvenes que le acompañaban. Le metieron en un parking público y le agredieron hasta que la víctima entregó dos teléfonos móviles. Además, le exigieron que fuera a un cajero para sacar el dinero, pero no pudo puesto que no había fondos en su cuenta. Por esta razón, fueron con él hasta casa para que entregara la pantalla del ordenador, aunque finalmente no la dio dado que cambió de opinión.

Al poco tiempo, recibió una llamada y el prestamista le volvió a pegar hasta que entregó su móvil nuevo. Esa misma tarde, pudo conseguir 300 euros que se los dio un amigo para poder pagarle. Finalmente, le entregó 405 euros y tres móviles.

Tras presentar una denuncia, los agentes comenzaron las investigaciones y dieron con los tres jóvenes de 18 años que fueron detenidos y puestos a disposición del juzgado de instrucción.

Archivado en Castilla y León, Soria (Municipio), Sucesos

