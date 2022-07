Soria y dos pueblos de la provincia estrenan el sistema de cita previa de la Guardia civil

El sistema de cita previa, se ha implantado desde su puesta en marcha en un total de 261 puestos de la Guardia Civil. Por lo que respecta a la provincia de Soria, la cita previa está en funcionamiento con carácter inicial en los Puestos de Soria, Almarza y San Pedro Manrique.

En octubre del pasado año se implantó la experiencia piloto del servicio de 'Cita Previa' para interponer una denuncia penal o administrativa o realizar cualquier trámite no urgente en seis puestos de las comandancias de Madrid, Alicante y Almería.

Dada la complejidad que supone la extensión generalizada de este servicio a toda la Guardia Civil, la experiencia piloto se amplió en marzo de este año a los puestos principales de dichas comandancias y algunos puestos ordinarios, alcanzando un total de 54 Puestos de la Guardia Civil.

Vistos los buenos resultados obtenidos durante todo este periodo de tiempo, la Guardia Civil amplía dicho servicio hasta alcanzar un total de 261 Puestos en 43 provincias.

El servicio de cita previa en las oficinas de atención al ciudadano permite reservar desde la web oficial www.guardiacivil.es un turno de atención personal en las oficinas de la Guardia Civil de las unidades piloto, bien para la presentación de denuncias o para la realización de cualquier otro trámite no urgente de los que se pueden realizar en un puesto.

Entre las finalidades que persigue esta iniciativa, está la de evitar demoras en la espera para ser atendido, y ofrecer a las personas una mejor atención, al poner a su disposición a un agente especializado a su necesidad específica durante el tiempo necesario, respetando además las prácticas higiénico-sanitarias, al evitar aglomeraciones innecesarias en las dependencias.

Este servicio no está recomendado en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación; cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos; la desaparición de personas; cuando la víctima del delito sea menor de edad no emancipado o persona con discapacidad; si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer; o se ha producido en inmuebles con escalo, fractura de ventanas, puertas, paredes, etc; así como cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el escenario de los hechos.

Complementado con la presentación de la denuncia electrónica a través de la web oficial, el servicio de cita previa ayudará a agilizar los trámites y el tiempo empleado en la ratificación de las mismas en las oficinas de atención al ciudadano.

Este proyecto se une a dos modernos sistemas puestos en marcha por la Guardia Civil para facilitar la atención ciudadana: la mencionada denuncia electrónica, y la “cita previa” de las Intervenciones de Armas y Explosivos.

