El Ayuntamiento de Soria no cede: 'Píntate el Toto' sigue en pie a pesar de "las amenazas e insultos"

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, sostuvo hoy que transversalidad de la lucha feminista es una de las señas de identidad en pro de la igualdad de oportunidades de la mujer del equipo de Gobierno, y negó que se vaya a retirar del programa de la Concejalía de Igualdad el taller ‘Píntate el toto’, según ha informado la agencia Ical.

“No voy a perder ni un solo minuto en reforzar ese marco que pretende hacer es un negacionismo a las correcciones a las desigualdades que existen de la mujer con respecto al hombre”, indicó para reseñar que el equipo de Gobierno ha sufrido críticas, insultos y amenazas por lo que el recurso judicial “es lo de menos”.

La Fundación Española de Abogados Cristianos irá a la Justicia si el Ayuntamiento de Soria no retira el taller ‘Píntate el Toto’. Esta entidad pide al Consistorio que preside el socialista Carlos Martínez que quite esta iniciativa y si no presentará un recurso Contencioso-Administrativo contra la financiación de este taller.

