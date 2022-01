Soñando un encierro

Me surgió la idea de ponerme en contacto con los componentes de la Directiva de la ACT Soriana de encierros e indagar en aquellos detalles que no estaban a mi alcance.

Diego Altelarrea, y Diego de Miguel accedieron a brindarnos ese tiempo para compartir y poner en conocimiento de la afición los entresijos de la asociación que ellos mismos pusieron en marcha hace unos años.

Como nacidos en Soria que son, las raíces de su afición proceden de las Fiestas de San Juan y sus vivencias en el Monte de Valonsadero junto a sus familias en los festejos que se realizan durante el mes de junio.

El origen y transmisión familiar.

R- “Mi abuela dice que la culpa la tenía ella porque desde pequeño me llevaba los “Viernes de toros” a la corrida y las mañanas se alargaban en la plaza”.

R- “En mi caso había que ir pronto por la mañana al monte y encerrar los toros bien temprano con mis padres. Por la tarde me quedaba en la valla en “Cañadahonda” con mi madre viéndoles pasar”.

Ambos cuentan las añoradas vivencias de sus andanzas desde niños y reconocen todo lo bueno y gratificante de esta afición.

La motivación de crear la asociación.

R- “El toro siempre nos ha reforzado más la amistad. El mundo taurino une mucho. El grupo de amigos nos recorríamos localidades haciendo encierros y nos planteamos hacer uno en Soria entre anécdotas y alguna cerveza.

Comenzamos con la idea y el respaldo de una asociación creada por nosotros siendo un grupo en torno a ocho o diez personas. Nos presentamos en el ayuntamiento, hablamos con el alcalde D. Carlos Martínez y le propusimos la iniciativa de realizar un encierro por las calles de la ciudad”.

R- “Nos han ayudado mucho los dos, tanto el alcalde como el secretario de la comisión de festejos José Luís Ruiz. Siempre hemos tenido un apoyo incondicional por su parte. Nos abrieron las puertas del despacho y no nos pusieron ninguna pega.” Sólo nos dijeron: “¿Pero vosotros estáis locos?”. Estamos encantadísimos con el trato recibido y han sido todo facilidades desde el primer momento”.

Encierros

La ilusión.

Comenzaron con 300 socios entre hombres y mujeres en marzo del 2015, fecha en la que ya celebraron la I Jornada de Convivencia. Coincidía en esas fechas las fiestas patronales en honor a “San Saturio”. En ese momento hicieron una suelta de tres vacas y un novillo en la plaza de toros de la localidad soriana y en fechas posteriores la realización de tres encierros durante el mes de junio en 2017, 2018 y 2019.

Resaltan la importancia y la satisfacción que para la asociación tiene la presencia del público más joven que conducen los carretones, entre ellos alguno hinchable, con la finalidad de que sientan y se crean profesionales de un encierro despertando así el “gusanillo” taurino desde las edades más tempranas.

R- ” Los niños son el futuro. Si no los cuidamos y no ven un toro aunque sea a modo de juguete, es imposible que les guste cuando sean mayores”.

Desplazarnos por la provincia con charlas informativas sobre nuestras fiestas y con los carretones” ha sido otra manera de financiación para nosotros aparte de fomentar la afición de los toros en los pueblos”.

El compromiso con “Toropasión”. Colaboración y gratitud.

R- “Hoy en día es la empresa líder en encierros. Era una apuesta segura. Traemos cada año cuatro novillos. Además de haber tan sólo 50 minutos de distancia nos da todas las facilidades. Te traen sus pastores, los bueyes, te respetan un precio bastante bueno. Saben qué animal llevar porque no es fácil el toro que Soria exige. No podemos traer un toro demasiado grande ni con grandes pitones porque no deja de ser una responsabilidad el que pueda suceder algo”.

El mundo del toro, como bien es sabido y ahora más que nunca, necesita cohesión entre los distintos sectores. Valorando el momento de parón debido a la pandemia nos cuentan cómo ayudaron al mismo ganadero en el 2020 adelantando los costes del siguiente encierro, todavía sin realizar, para que pudiera pagar a sus trabajadores en estos momentos tan difíciles.

La satisfacción.

P- ¿Os han reconocido de alguna manera vuestra aportación a la afición de Soria?

R- “Solamente con el reconocimiento de la gente y los aplausos al finalizar el encierro es suficiente y el disfrute y gratificación personal de haberlo hecho nosotros. Con los años se reconocerá más la labor que hemos realizado y quedará en la memoria histórica de los sorianos”.

La emoción porque haya fiestas de San Juan este año está viva y ellos dicen “que se pondrán manos a la obra para que en un tiempo breve esté todo listo” y se pueda disfrutar un año más de este festejo popular que despierta las ganas y la curiosidad de los sorianos.

Encierros

El deseo final.

Les cambia la cara ante la pregunta de cuáles son sus mayores deseos para un futuro próximo.

R- “Volver a vivir un encierro, volver al ambiente, volver a sentir esos nervios y ese miedo que siempre está presente”.

La afición soñaremos y focalizaremos las ganas a esa ansiada normalidad para que puedan realizarse todos vuestros proyectos. Si eso es así nosotros también viviremos de vuestra mano esa vuelta. ¡Mucha suerte!.

Sigue los temas que te interesan