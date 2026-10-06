Venden un antiguo caserón con una iglesia románica, huerto de más de 4.000 m2, sepulcro plateresco y bodega

Echando un vistazo en los portales inmobiliarios te puedes encontrar cosas curiosas. Uno de los casos más destacados lo puedes encontrar en Ayllón, una de las villas medievales más conocidas de la provincia de Segovia.

Reúne entre sus muros una antigua iglesia de origen románico, varias construcciones tradicionales, un jardín, un amplio huerto y hasta una antigua bodega excavada en la roca.

La finca conserva buena parte de los elementos arquitectónicos que explican su pasado. Por ejemplo, la piedra de mampostería, la madera y el adobe se convierten en protagonistas.

Según la descripción del anuncio inmobiliario, suma diferentes edificaciones y ofrece múltiples posibilidades para quien esté dispuesto a asumir también un importante proyecto de rehabilitación.

La pieza más singular es, sin duda, la antigua iglesia. El templo mantiene el ábside de origen románico, un arco apuntado, bóvedas de medio cañón, capiteles decorados y cinco aspilleras rematadas con arcos de medio punto.

También conserva sus portadas norte y sur, con arquivoltas ornamentadas.

Pero hay otro elemento que llama especialmente la atención: un sepulcro plateresco con tapa románica perteneciente, según la información facilitada en el anuncio, a una ilustre familia del antiguo condado.

Un vestigio que añade todavía más interés histórico a una propiedad poco habitual en el mercado inmobiliario.

Toda esta historia y este patrimonio tienen un precio: 2.500.000 euros.

La propiedad aparece anunciada en Idealista como un caserón en venta situado en Iglesia s/n, Ayllón (Segovia).

La superficie construida del conjunto principal alcanza los 370 metros cuadrados, aunque la finca incorpora además las distintas construcciones, parcelas, jardín, huerto y la antigua bodega descritos en el anuncio.

Una vivienda integrada entre muros centenarios

Además, junto a la antigua iglesia se encuentra la vivienda principal, distribuida en dos plantas y con salón, cocina, dos dormitorios y baño. La casa está integrada en el conjunto y conectada mediante una pasarela elevada con la denominada Casa de Caballos.

Esta construcción tradicional, realizada en adobe, cuenta con unos 175 metros cuadrados y varias estancias que todavía están pendientes de rehabilitación.

Sus dimensiones y características abren la puerta a diferentes usos, desde ampliar la zona residencial hasta plantear un proyecto de alojamiento.

El conjunto cuenta además con un jardín de 576 metros cuadrados y un huerto de 4.149 metros cuadrados, acompañado de un cobertizo y una caseta de aperos.

Un espacio privado que completa una propiedad en la que la arquitectura tradicional y el entorno natural tienen un importante peso.

Otra casa en lo alto de una colina

La finca no termina aquí. El anuncio incluye también otra singular vivienda construida con piedra, adobe y madera y cubierta a dos aguas.

Tiene 135 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y se encuentra situada sobre una colina desde la que se pueden contemplar vistas panorámicas de Ayllón.

El inmueble necesita una rehabilitación integral, pero sus características permitirían convertirlo, según el anuncio, en una segunda residencia, una casa para invitados o incluso plantear un proyecto de alojamiento rural.

Esta vivienda está rodeada por una parcela de 2.518 metros cuadrados. A ello se suma una antigua bodega excavada directamente en la roca de la ladera, junto a otros 973 metros cuadrados de terreno colindantes con el huerto.

En conjunto, se trata por tanto de una propiedad de grandes dimensiones y con diferentes edificaciones, algunas habitables y otras necesitadas de rehabilitación, que mantiene numerosos elementos de la arquitectura tradicional castellana.

Una villa medieval a 140 kilómetros de Madrid

El conjunto se encuentra en Ayllón, en la provincia de Segovia, una localidad cuyo casco histórico conserva un importante patrimonio medieval y que se sitúa entre la Sierra de Ayllón y la Sierra de Pela.

Su ubicación es otro de los atractivos de la propiedad. El anuncio destaca su proximidad a espacios naturales como el Hayedo de Montejo, el Parque Natural de la Tejera Negra, las Hoces del Riaza y del Duratón o el Cañón del Río Lobos.

Además, la localidad se encuentra a unos 140 kilómetros de Madrid, lo que convierte esta finca en una opción especialmente singular para quienes buscan una residencia vinculada a la arquitectura histórica y al entorno rural sin alejarse en exceso de la capital.