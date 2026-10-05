Imagen de la unidad móvil de optometría en Matabuena este lunes. Diputación de Segovia

Revisiones gratuitas de optometría en 23 pueblos de Segovia: fechas y localidades a las que llegará la unidad móvil

La Diputación de Segovia ha renovado su servicio para acercar el proyecto asistencial basado en una unidad móvil que recorre los pueblos de la provincia para dotar a estos vecinos de revisiones ópticas gratuitas.

La iniciativa se enmarca en la colaboración que la institución provincial mantiene con la unidad optométrica de Recoletas de Salud a través del área de Asuntos Sociales, siguiendo así la estrategia marcada de apoyos y cuidados.

Durante el mes de octubre, el servicio llegará a 23 pueblos de Segovia a lo largo de 19 jornadas diferentes. Las localidades están concentradas a los pies de la sierra de Guadarrama, en la zona este desde la capital, y en los márgenes de la N-110.

En conjunto suman una población cercana a los 5.700 habitantes y el calendario programado ha comenzado este lunes, 5 de octubre, en Matabuena.

A lo largo de esta semana, la unidad móvil recorrerá las localidades de Navafría, Collado Hermoso, Torre Val de San Pedro, Arcones y La Salceda.

A partir del 13 de octubre las revisiones gratuitas podrán hacerse en Urueñas, Sepúlveda, Navares de Ayuso, Navares de Enmedio y Santo Tomé del Puerto.

La semana del 19 de octubre llegará la unidad a El Cubillo, Valleruela de Pedraza, Pedraza, La Matilla, Valleruela de Sepúlveda y Prádena. Y, por último, entre el día 26 y el 30 irá a Brieva, Basardilla, Sotosalbos, Pelayos del Arroyo, Casla y Torrecaballeros.

La iniciativa registra ya un éxito en ediciones anteriores en las que se ha desarrollado, siendo la primera vez a finales de 2024.

En aquella primera edición casi 700 personas acudieron a las revisiones en el nordeste de la provincia.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, que mantiene las competencias de Asuntos Sociales, ha destacado la "posibilidad que se brinda a los vecinos del territorio de velar por su salud, fomentando su autonomía e independencia, puesto que se pretende la mejora de su calidad de vida, evitando desplazamientos a la ciudad".

Convenio y colaboración municipal

De Vicente ha agradecido la disposición del equipo de Recoletas Salud, por disponer los medios humanos y material, sin contraprestación económica alguna, para beneficio de los habitantes del medio rural segoviano. El nuevo convenio suscrito entre ambas entidades regirá durante todo el mes de octubre.

Las pruebas diagnósticas que realizará el equipo de Recoletas estarán relacionadas con la agudeza visual, la refracción completa, la motilidad ocular, la presión intraocular y la evaluación del sistema acomodativo.

En caso de detectar cualquier anomalía durante las pruebas, los propios optometristas serán quienes remitan a los pacientes a un especialista.

El Área de Asuntos Sociales de la Diputación se encarga de informar a los ayuntamientos de la zona beneficiaria, para que puedan colaborar en la concreción de ubicaciones y horarios, así como en la difusión del proyecto entre sus vecinos.