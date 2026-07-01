Cuéllar presenta el cartel oficial de sus Fiestas de 2026: una obra que captura el alma de la villa

El cartel oficial de las Fiestas de Cuéllar de 2026

Cuéllar ha presentado este miércoles el cartel oficial de las Fiestas de 2026. Se trata de una obra firmada por el fotógrafo cuellarano Enrique Madroño y que captura el alma y la esencia de la villa.

El Ayuntamiento ha destacado que se trata de un reconocimiento "más que merecido" para un profesional que lleva años capturando como pocos la esencia de Cuéllar".

"Nuestras tradiciones, nuestros encierros y esos momentos únicos que forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad", ha añadido.

Cartel oficial de las fiestas del municipio segoviano de Cuéllar de 2026

Memoria, sentimiento y orgullo

Y ha subrayado que este cartel "es mucho más que una imagen; es memoria, sentimiento y orgullo por nuestras raíces".

"En él se unen tres símbolos que representan a la perfección la esencia de nuestras fiestas: nuestro Castillo, la emoción de los encierros en Las Parras y la espectacular bajada por El Embudo", ha afirmado.

Además, según ha apuntado el Consistorio la obra guarda "un homenaje muy especial a corredores que forman parte de la historia de nuestras fiestas y también a Maite García, cuya mirada sigue viva en una de las imágenes que componen este cartel tan especial".